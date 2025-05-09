Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

1. Công việc Nhân sự:

- Tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng.

- Tham gia chuẩn bị tiếp nhận, đào tạo hội nhập, lập hợp đồng…cho nhân sự mới.

- Thực hiện chấm công, tính lương, BHXH, BHYT…

- Xây dựng, hoàn thiện các lương thưởng, chính sách, chế độ đãi ngộ cho nhân sự trong doanh nghiệp.

- Thực hiện các công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung …

- Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty.

- Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục, chính sách nhân sự.

- Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp.

2. Công việc Hành chính:

- Đón tiếp khách đến giao dịch tại văn phòng.

- Tổ chức lữu trữ, quản lý: công văn, chứng từ, hợp động, văn bản hành chính….

- Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu…

- Bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc