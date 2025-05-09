Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH RUBY SPORT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
- Hà Nội: Tầng M, tòa N03, ngõ 390 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 14 Triệu
1. Công việc Nhân sự:
- Tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng.
- Tham gia chuẩn bị tiếp nhận, đào tạo hội nhập, lập hợp đồng…cho nhân sự mới.
- Thực hiện chấm công, tính lương, BHXH, BHYT…
- Xây dựng, hoàn thiện các lương thưởng, chính sách, chế độ đãi ngộ cho nhân sự trong doanh nghiệp.
- Thực hiện các công tác quản trị nhân sự gồm: theo dõi diễn biến nhân sự, soạn thảo các công văn hành chính nhân sự và quản trị chung …
- Thực hiện công tác truyền thông nội bộ, gắn kết các thành viên và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên công ty.
- Lưu giữ các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục, chính sách nhân sự.
- Thực hiện một số yêu cầu khác của quản lý trực tiếp.
2. Công việc Hành chính:
- Đón tiếp khách đến giao dịch tại văn phòng.
- Tổ chức lữu trữ, quản lý: công văn, chứng từ, hợp động, văn bản hành chính….
- Quản lý, đặt mua văn phòng phẩm; in ấn tài liệu khi cần thiết; quản lý việc sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu…
- Bao quát, theo dõi các hoạt động vệ sinh, điện, nước và các hoạt động phát sinh khác tại văn phòng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương 9 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY SPORT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
