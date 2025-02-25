Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH HAMAGASU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 82, KCN Nội Bài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lên layout và tính chi phí khuôn cho sản phẩm mới;

• Thiết kế và giám sát quá trình sản xuất, hoàn thiện khuôn;

• Lập trình phay CNC trên máy tính;

• Hỗ trợ gia công, lắp ráp, thử khuôn khi có yêu cầu

*** Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành cơ khí;

- Tuổi từ 25 đến 40;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ 2D và 3D trong thiết kế và gia công cơ khí (Autocad, Catia, Mastercam, Cimatron, Solid Work…);

- Trên 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế và gia công khuôn đột dập (ưu tiên dạng khuôn chính xác cao, khuôn dập sâu, khuôn liên hoàn);

- Có kinh nghiệm sử dụng các máy gia công (Phay, tiện, mài, CNC, WC) là 1 lợi thế.

***Lương và các quyền lợi khác:

- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên;

