Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH HAMAGASU Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công ty TNHH HAMAGASU Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 82, KCN Nội Bài, Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên layout và tính chi phí khuôn cho sản phẩm mới;
• Thiết kế và giám sát quá trình sản xuất, hoàn thiện khuôn;
• Lập trình phay CNC trên máy tính;
• Hỗ trợ gia công, lắp ráp, thử khuôn khi có yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành cơ khí;
- Tuổi từ 25 đến 40;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ 2D và 3D trong thiết kế và gia công cơ khí (Autocad, Catia, Mastercam, Cimatron, Solid Work…);
- Trên 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế và gia công khuôn đột dập (ưu tiên dạng khuôn chính xác cao, khuôn dập sâu, khuôn liên hoàn);
- Có kinh nghiệm sử dụng các máy gia công (Phay, tiện, mài, CNC, WC) là 1 lợi thế.
***Lương và các quyền lợi khác:
- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên;
- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành cơ khí;
- Tuổi từ 25 đến 40;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ 2D và 3D trong thiết kế và gia công cơ khí (Autocad, Catia, Mastercam, Cimatron, Solid Work…);
- Trên 3 năm kinh nghiệm trong thiết kế và gia công khuôn đột dập (ưu tiên dạng khuôn chính xác cao, khuôn dập sâu, khuôn liên hoàn);
- Có kinh nghiệm sử dụng các máy gia công (Phay, tiện, mài, CNC, WC) là 1 lợi thế.
***Lương và các quyền lợi khác:
- Lương: Thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên;
Tại Công ty TNHH HAMAGASU Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HAMAGASU Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
