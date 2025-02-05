Tuyển Nhân viên văn phòng Sungrow Power Pte. LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

工作描述

1. Quản lý chi phí hành chính, thanh toán chi phí hành chính.

负责管理行政费用，例行处理行政付款。

2. Phụ trách giấy phép lao động, visa cho nhân viên.

负责办理劳动许可、签证给员工，跟踪办理情况。

3. Quản lý tài sản, mua sắm, EHS, quản lý văn phòng, hợp đồng hành chính ...

负责管理资产、行政合同、行政采购、EHS, 办公室环境等其他管理工作。

4. Tổ chức hoạt động, sự kiện khi có yêu cầu đồng thời chăm lo đời sống nhân viên.

组织公司各项活动，员工关怀工作。

5. Xử lý các công việc liên quan đến nhân sự khi có yêu cầu.

办理其他人资工作；