Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty TNHH Viễn thông và Công nghệ cao Thái sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10 ngõ Bà triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Hỗ trợ quản lý trong việc tổ chức và sắp xếp các cuộc họp, lịch trình công việc.

Quản lý, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng như: in ấn, scan tài liệu, photo, ...

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi điện thoại, thư từ, email đến công ty.

Đặt lịch hẹn, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, sự kiện của công ty.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty khi cần thiết.

Quản lý văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu cho văn phòng.

Thực hiện các báo cáo hành chính theo yêu cầu của quản lý.

Đảm bảo văn phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp và hoạt động hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành hành chính văn phòng hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả.

Có khả năng quản lý thời gian tốt.

Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình.

Tại Công ty TNHH Viễn thông và Công nghệ cao Thái sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viễn thông và Công nghệ cao Thái sơn

