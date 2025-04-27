Tuyển Phát triển thị trường Công Ty TNHH Thiên An Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phát triển thị trường Công Ty TNHH Thiên An Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thiên An Nam
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Công Ty TNHH Thiên An Nam

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công Ty TNHH Thiên An Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18H Cộng Hoà, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường, mục tiêu, các dự án tiềm năng về sản phẩm của công ty đang kinh doanh.
Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đưa sản phẩm phù hợp để chào bán
Đánh giá tiềm năng của thị trường nhằm xây dựng và định hướng các chính sách phát triển thị trường phù hợp với nhu cầu hiện tại và trong tương lai.
Kết hợp với các bộ phận kinh doanh, marketing thực hiện kế hoạch phát triển thị trường như khuyến mại, sự kiện, hội chợ, v.vv....
Tìm kiếm và khai thác nguồn hàng mới. Gặp gỡ, tư vấn và giới thiệu sản phẩm mà công ty đang bán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam,Nữ, từ 23 tuổi trở lên
Tối nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tương đương
Tin học văn phòng cơ bản
Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm.
Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thiên An Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.5 Triệu + Lương KPI theo từng tháng+ thưởng...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
Lương tháng 13, Chế độ nghỉ lễ, tết theo duy định của nhà nước.
Được đào tạo để nâng cao năng lực.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiên An Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiên An Nam

Công Ty TNHH Thiên An Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41 Mai Văn Ngọc, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

