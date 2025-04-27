Tuyển Phát triển thị trường Công Ty TNHH Thiên An Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18H Cộng Hoà, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm hiểu, phân tích và nghiên cứu thị trường, mục tiêu, các dự án tiềm năng về sản phẩm của công ty đang kinh doanh.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, đưa sản phẩm phù hợp để chào bán

Đánh giá tiềm năng của thị trường nhằm xây dựng và định hướng các chính sách phát triển thị trường phù hợp với nhu cầu hiện tại và trong tương lai.

Kết hợp với các bộ phận kinh doanh, marketing thực hiện kế hoạch phát triển thị trường như khuyến mại, sự kiện, hội chợ, v.vv....

Tìm kiếm và khai thác nguồn hàng mới. Gặp gỡ, tư vấn và giới thiệu sản phẩm mà công ty đang bán.

Nam,Nữ, từ 23 tuổi trở lên

Tối nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tương đương

Tin học văn phòng cơ bản

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm.

Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thiên An Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7.5 Triệu + Lương KPI theo từng tháng+ thưởng...

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

Lương tháng 13, Chế độ nghỉ lễ, tết theo duy định của nhà nước.

Được đào tạo để nâng cao năng lực.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

