Tuyển Backend Developer Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup
Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 25 - 45 Triệu
Tham gia phát triển và xây dựng các sản phẩm của khách hàng trong công ty.
Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế hệ thống, thiết kế DB.
Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án để phát triển sản phẩm
Tuân thủ theo các yêu cầu, quy tắc chung để đảm bảo chất lượng của dự án.
Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành công nghệ thông tin.
Kinh nghiệm làm việc trong vai trò lập trình viên PHP từ 3 năm.
Có kinh nghiệm làm việc với LMS, Moodle
Kiến thức chuyên môn về PHP và 1 trong các framework laravel, yii, cakephp.
Thành thạo HTML, CSS, JavaScript
Thành thạo các công cụ quản lý mã nguồn: GIT, SVN,...
Có kinh nghiệm opensource moodle để làm elearning là điểm cộng.
Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup Thì Được Hưởng Những Gì
Lương, thưởng, chế độ phúc lợi:
Rank lương hấp dẫn: 25,000,000 – 45,000,000 VNĐ
Đánh giá định kỳ 1 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực.
Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động.
Năm cố định 13 tháng lương, thưởng định kỳ 6 tháng/ lần.
Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 08h30 – 12h00 & 13h30 – 18h00
Các chính sách: Chính sách thâm niên (có thêm ngày phép & vocher quà tặng), chính sách thai sản cho nhân viên.
Có nhiều khóa học về kỹ năng chuyên môn cho nhân sự, các khóa học về kỹ năng mềm quốc tế.
Hỗ trợ nhân sự thi các chứng chỉ Quốc tế: 5,000,000 – 20,000,000 VNĐ
Có lộ trình phát triển rõ ràng của mỗi nhân sự trong một năm.
Teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm.....
Môi trường và điều kiện làm việc:
Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng.
Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn.
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ và Thương Mại Lifesup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI