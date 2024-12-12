Tuyển Producer (Sản xuất phim) BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

• Quay & chỉnh sửa video: Có khả năng quay, chỉnh sửa, cắt ghép và tối ưu hóa video theo yêu cầu của dự án, bao gồm cả video quảng cáo, video sự kiện, video hướng dẫn và các loại video khác (chủ yếu là các video định dạng nội dung trên kênh TikTok; Reels)

• Thiết kế đồ họa chuyển động: Tạo và chỉnh sửa các yếu tố đồ họa chuyển động để làm nổi bật nội dung video.

• Âm thanh và nhạc nền: Thêm hiệu ứng âm thanh, nhạc nền và điều chỉnh âm thanh để phù hợp với nội dung video.

• Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng video trước khi xuất bản, bao gồm độ phân giải, màu sắc, âm thanh và các yếu tố kỹ thuật khác.

• Quản lý dự án: Quản lý và lưu trữ các file video và tài liệu liên quan, đảm bảo sự nhất quán và sắp xếp hợp lý.

• Hợp tác làm việc: Phối hợp với các bộ phận khác, đối tác, … để trao đổi thiết kế, sản xuất nội dung, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu.