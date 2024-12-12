Tuyển Producer (Sản xuất phim) BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Handico Tower, 1 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Quay & chỉnh sửa video: Có khả năng quay, chỉnh sửa, cắt ghép và tối ưu hóa video theo yêu cầu của dự án, bao gồm cả video quảng cáo, video sự kiện, video hướng dẫn và các loại video khác (chủ yếu là các video định dạng nội dung trên kênh TikTok; Reels)
• Thiết kế đồ họa chuyển động: Tạo và chỉnh sửa các yếu tố đồ họa chuyển động để làm nổi bật nội dung video.
• Âm thanh và nhạc nền: Thêm hiệu ứng âm thanh, nhạc nền và điều chỉnh âm thanh để phù hợp với nội dung video.
• Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng video trước khi xuất bản, bao gồm độ phân giải, màu sắc, âm thanh và các yếu tố kỹ thuật khác.
• Quản lý dự án: Quản lý và lưu trữ các file video và tài liệu liên quan, đảm bảo sự nhất quán và sắp xếp hợp lý.
• Hợp tác làm việc: Phối hợp với các bộ phận khác, đối tác, … để trao đổi thiết kế, sản xuất nội dung, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Nghệ thuật số hoặc các ngành liên quan.
1 năm kinh nghiệm

Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC Thì Được Hưởng Những Gì

LCB: 12-15tr
Thưởng lương tháng thứ 13 và các ngày lễ, tết
Đảm bảo các chế độ teambuilding, chăm sóc sức khỏe định kỳ, các hoạt động sự kiện nội bộ Công ty.
Được đề xuất các kế hoạch, chương trình, giải pháp thực hiện công việc
Được đề xuất tuyển chọn và bố trí, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC

BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 30, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm,TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

