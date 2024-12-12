Tuyển Producer (Sản xuất phim) BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC
- Hà Nội:
- Handico Tower, 1 Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Quay & chỉnh sửa video: Có khả năng quay, chỉnh sửa, cắt ghép và tối ưu hóa video theo yêu cầu của dự án, bao gồm cả video quảng cáo, video sự kiện, video hướng dẫn và các loại video khác (chủ yếu là các video định dạng nội dung trên kênh TikTok; Reels)
• Thiết kế đồ họa chuyển động: Tạo và chỉnh sửa các yếu tố đồ họa chuyển động để làm nổi bật nội dung video.
• Âm thanh và nhạc nền: Thêm hiệu ứng âm thanh, nhạc nền và điều chỉnh âm thanh để phù hợp với nội dung video.
• Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng video trước khi xuất bản, bao gồm độ phân giải, màu sắc, âm thanh và các yếu tố kỹ thuật khác.
• Quản lý dự án: Quản lý và lưu trữ các file video và tài liệu liên quan, đảm bảo sự nhất quán và sắp xếp hợp lý.
• Hợp tác làm việc: Phối hợp với các bộ phận khác, đối tác, … để trao đổi thiết kế, sản xuất nội dung, đảm bảo dự án được hoàn thành đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1 năm kinh nghiệm
Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng thứ 13 và các ngày lễ, tết
Đảm bảo các chế độ teambuilding, chăm sóc sức khỏe định kỳ, các hoạt động sự kiện nội bộ Công ty.
Được đề xuất các kế hoạch, chương trình, giải pháp thực hiện công việc
Được đề xuất tuyển chọn và bố trí, khen thưởng, kỷ luật, chấm dứt HĐLĐ nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BABIES TRADING AND INVESTMENT., JSC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI