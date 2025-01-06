Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Carpla làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Tasco HH2 - 2 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Sáng tạo và sản xuất nội dung:

Phát triển và triển khai ý tưởng nội dung cho các kênh như website, blog, social media...

Viết bài, biên tập nội dung theo xu hướng và đảm bảo chất lượng.

2. Xây dựng chiến lược nội dung:

Phụ trách xây dựng và thực thi chiến lược nội dung.

Hợp tác với đội ngũ Marketing để đảm bảo thông điệp đồng nhất.

3. Phân tích và nghiên cứu:

Theo dõi hiệu quả các hoạt động nội dung thông qua các KPI như lượt xem, lượt tương tác.

Nghiên cứu thị trường và xu hướng nội dung mới nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong viết nội dung dạng chữ hoặc Marketing.

Hiểu biết về xu hướng nội dung trên các nền tảng trực tuyến.

Kỹ năng viết lách và biên tập nội dung chất lượng cao.

Khả năng nghiên cứu và phân tích xu hướng nội dung.

Chủ động, nhiệt tình và cam kết với công việc.

Tư duy phân tích và đổi mới linh hoạt.

Tại Công Ty Cổ Phần Carpla Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hoặc thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Cơ hội đào tạo, phát triển bản thân và thăng tiến trong sơ đồ tổ chức.

Chính sách phúc lợi: BHXH, BHSK, team building, thưởng lễ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Carpla

