Tuyển Producer (Sản xuất phim) Lẩu Phan làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Lẩu Phan
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
Lẩu Phan

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Lẩu Phan

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung, sản xuất content cho nhà hàng Chao Xian trên nền tảng Tiktok.
Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kế hoạch phát triển kênh TikTok
Phối hợp với team triển khai ý tưởng, kịch bản để đạt hiệu quả tốt nhất
Nghiên cứu, thường xuyên update trend và xu hướng mới nhất, thuật toán của TikTok
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài, lượng truy cập.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương
Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn
Yêu thích sáng tạo, biên kịch, nhiều ý tưởng mới
Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình
Có kỹ năng quay dựng, sử dụng capcut cơ bản
Ưu tiên có kinh nghiệm làm nội dung Tik tok

Tại Lẩu Phan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 + phụ cấp ăn trưa + KPIs (30-100% lương cứng).
Tham gia các hoạt động liên hoan, team building do công ty tổ chức.
Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;
Thời gian làm việc được linh động, thoải mái, không gò bó
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6.
Địa điểm làm việc: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lẩu Phan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Lẩu Phan

Lẩu Phan

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà 21, Lô 8A4 Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-10-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job277154
