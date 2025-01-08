Tuyển Producer (Sản xuất phim) Lẩu Phan làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Lẩu Phan
- Hà Nội:
- Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Sáng tạo nội dung, sản xuất content cho nhà hàng Chao Xian trên nền tảng Tiktok.
Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kế hoạch phát triển kênh TikTok
Phối hợp với team triển khai ý tưởng, kịch bản để đạt hiệu quả tốt nhất
Nghiên cứu, thường xuyên update trend và xu hướng mới nhất, thuật toán của TikTok
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài, lượng truy cập.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ.
Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.
Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn
Yêu thích sáng tạo, biên kịch, nhiều ý tưởng mới
Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình
Có kỹ năng quay dựng, sử dụng capcut cơ bản
Ưu tiên có kinh nghiệm làm nội dung Tik tok
Tại Lẩu Phan Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các hoạt động liên hoan, team building do công ty tổ chức.
Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;
Thời gian làm việc được linh động, thoải mái, không gò bó
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6.
Địa điểm làm việc: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lẩu Phan
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
