Tuyển Producer (Sản xuất phim) Lẩu Phan làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Sáng tạo nội dung, sản xuất content cho nhà hàng Chao Xian trên nền tảng Tiktok.

Sáng tạo/ biên tập nội dung, lên kế hoạch phát triển kênh TikTok

Phối hợp với team triển khai ý tưởng, kịch bản để đạt hiệu quả tốt nhất

Nghiên cứu, thường xuyên update trend và xu hướng mới nhất, thuật toán của TikTok

Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng bài, lượng truy cập.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định và khi được yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương

Khả năng viết nội dung & tư duy hình ảnh tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, nói năng lưu loát, hoạt ngôn

Yêu thích sáng tạo, biên kịch, nhiều ý tưởng mới

Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình

Có kỹ năng quay dựng, sử dụng capcut cơ bản

Ưu tiên có kinh nghiệm làm nội dung Tik tok

Tại Lẩu Phan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10.000.000 - 12.000.000 + phụ cấp ăn trưa + KPIs (30-100% lương cứng).

Tham gia các hoạt động liên hoan, team building do công ty tổ chức.

Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động cùng với các bạn GenZ;

Thời gian làm việc được linh động, thoải mái, không gò bó

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6.

Địa điểm làm việc: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Lẩu Phan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin