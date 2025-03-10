Tuyển Project Manager Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty TNHH Relipa
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty TNHH Relipa

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Cùng team làm rõ, phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng
Lập báo giá dự án: Lên danh sách các hạng mục công việc cần làm và công số đối ứng dự kiến
Lập kế hoạch phát triển dự án (WBS, nguồn lực, kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết)
Triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã lập
Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo bàn giao dự án thành công
Báo cáo tổng kết dự án, rút ra bài học kinh nghiệm

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm
Có khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và hiểu rõ tầm quan trọng của team work
Có khả năng quản lý từ 02 dự án trở lên cùng một thời điểm
Ưu tiên:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin
Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống (thiết kế DB & kiến trúc hệ thống)
Có kinh nghiệm quản lý dự án theo mô hình Agile Scrum
Biết tiếng Nhật hoặc có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35M, có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Đánh giá hiệu suất công việc 02 lần/năm
Lương tháng 13, tháng lương 14 và các khoản thưởng bonus khác
Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...
Hưởng 15 ngày phép/năm.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc,...)
Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý
Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty
Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Relipa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22F Tháp B, Tòa HH4 Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

