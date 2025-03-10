Tuyển Project Manager Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), Đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Cùng team làm rõ, phân tích nghiệp vụ & thiết kế hệ thống phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng

Lập báo giá dự án: Lên danh sách các hạng mục công việc cần làm và công số đối ứng dự kiến

Lập kế hoạch phát triển dự án (WBS, nguồn lực, kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết)

Triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đã lập

Theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện dự án, đảm bảo bàn giao dự án thành công

Báo cáo tổng kết dự án, rút ra bài học kinh nghiệm

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm

Có khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm và hiểu rõ tầm quan trọng của team work

Có khả năng quản lý từ 02 dự án trở lên cùng một thời điểm

Ưu tiên:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống (thiết kế DB & kiến trúc hệ thống)

Có kinh nghiệm quản lý dự án theo mô hình Agile Scrum

Biết tiếng Nhật hoặc có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Upto 35M, có thể thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Đánh giá hiệu suất công việc 02 lần/năm

Lương tháng 13, tháng lương 14 và các khoản thưởng bonus khác

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân,...

Hưởng 15 ngày phép/năm.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc,...)

Du lịch hè 1-2 lần/năm, trợ cấp team-building cá nhân định kỳ hàng quý

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty

Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

