Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 323 hiệp thành, Quận 12
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý vận hành quán
Quản lý tồn kho
Sắp xếp nhân sự
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 27 tuổi trở lên
Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng
Có sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động
Được hưởng quyền lợi theo nội quy của công ty
Được thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
