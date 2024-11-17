Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Quản lý kinh doanh

CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 323 hiệp thành, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý vận hành quán
Quản lý tồn kho
Sắp xếp nhân sự

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 27 tuổi trở lên
Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng
Có sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật lao động
Được hưởng quyền lợi theo nội quy của công ty
Được thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE

CÔNG TY TNHH ANNA COFFEE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 130 đường TA11, khu phố 3, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

