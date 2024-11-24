Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 01 Trần Não, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch kinh doanh, mục tiêu, xây dựng ngân sách hàng năm; phân tích; thiết lập và giám sát kiểm soát kinh doanh, phát triển và thực hiện các chiến lược để tăng doanh thu.

Phối hợp với bộ phận Marketing để đưa ra những chính sách hỗ trợ bán hàng, các chương trình Marketing phù hợp với từng kênh bán hàng cụ thể.

Phân tích, tìm hiểu về xu hướng tiêu dùng rượu của thị trường; Phối hợp với các bộ phận để đưa ra sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng, đa dạng hóa sản phẩm nhưng vẫn phải đảm bảo những tiêu chí kinh doanh Công ty hướng đến;

Tuyển dụng, định hướng, đào tạo, phân công , lập kế hoạch , huấn luyện, giám sát, xem xét và đánh giá đóng góp công việc.

Thiết lập, mở rộng mạng lưới bán hàng, quản lý và phát triển mạng lưới bán hàng; phân chia địa bàn làm việc và giao doanh số cho nhân viên cấp dưới.

Xây dựng chính sách lương, chính sách giao chỉ tiêu, thưởng hiệu quả kinh doanh cho nhân viên và các chính sách khác liên quan đến hoạt động kinh doanh rượu phù hợp với định hướng kinh doanh của Công ty.

Thường xuyên cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực rượu và có những đề xuất, điều chỉnh phù hợp.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc ngành liên quan.

Có kinh nghiệm quản lý tối thiểu 3 năm trong ngành hàng thực phẩm/đồ uống; đặc biệt là rượu.

Tiếng anh thành thạo, kinh nghiệm trong hoặc ngoài nước về ngành hàng rượu, đồ uống;

Hiểu biết/ nắm vững kế hoạch, mục tiêu bán hàng đối với từng kênh bán hàng GT,MT, Horeca;

Trung thực, mạnh mẽ, tự tin, tham vọng, chịu áp lực công việc và khả năng truyền đạt thông tin tốt.

Nam/nữ, ngoại hình khá.

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập

Thu nhập 30.000.000 ++/ tháng

Lương cơ bản thỏa thuận theo kinh nghiệm

Phụ cấp cơm trưa + xăng xe + điện thoại...

Hoa hồng hấp dẫn

Phúc Lợi

Chế độ đãi ngộ theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT,...)

12 ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Các chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ,... theo chính sách chung của Công ty..

Phòng tập GYM nội bộ

Các ưu đãi 30 - 50% các dịch vụ cafe, thời trang của Rita Võ Group

Phát triển

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Lộ trình thăng tiến

Cơ hội giao lưu cùng các chuyên gia chuyên ngành trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin