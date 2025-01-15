Tuyển Quản lý Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập tháng thỏa thuận Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm Lương tháng 13 Xét tăng lương 1 - 2 lần/năm Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty Cung cấp laptop làm việc Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, phát triển, quản lý và bán hàng trên nền tảng Tiktokshop; Shoppee; Website nicedesign

Theo dõi và tối ưu hóa các số liệu hiệu suất sản phẩm như doanh số, tỷ lệ chuyển đổi và đánh giá của khách hàng

Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để đưa ra ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm mới.

Luôn cập nhật các xu hướng thương mại điện tử, hành vi của khách hàng.

Lập báo cáo hàng tháng hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức, có kinh nghiệm 1 -2 năm

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo

Đam mê lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng

Khả năng hợp tác làm việc với bộ phận khác

Giao tiếp tốt, tư duy tốt, có trách nghiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

