Tuyển Quản lý Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thu nhập tháng thỏa thuận Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm Lương tháng 13 Xét tăng lương 1

- 2 lần/năm Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty Cung cấp laptop làm việc Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, phát triển, quản lý và bán hàng trên nền tảng Tiktokshop; Shoppee; Website nicedesign
Theo dõi và tối ưu hóa các số liệu hiệu suất sản phẩm như doanh số, tỷ lệ chuyển đổi và đánh giá của khách hàng
Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để đưa ra ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm mới.
Luôn cập nhật các xu hướng thương mại điện tử, hành vi của khách hàng.
Lập báo cáo hàng tháng hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức, có kinh nghiệm 1 -2 năm
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo
Đam mê lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng
Khả năng hợp tác làm việc với bộ phận khác
Giao tiếp tốt, tư duy tốt, có trách nghiệm với công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà 53 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

