Tuyển Quản lý Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
- Hà Nội: Thu nhập tháng thỏa thuận Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm Lương tháng 13 Xét tăng lương 1
- 2 lần/năm Ưu đãi giá (lớn) khi mua sản phẩm từ các hệ thống của công ty Tham gia các chương trình du lịch hàng năm, hoạt động teambuilding và các chương trình/sự kiện hàng tuần/tháng Chế độ ăn sáng Free hàng ngày tại Canteen công ty Cung cấp laptop làm việc Chế độ BHXH, nghỉ phép,...và tất cả các chế độ khác theo quy định của nhà nước Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Quản lý
Lập kế hoạch, phát triển, quản lý và bán hàng trên nền tảng Tiktokshop; Shoppee; Website nicedesign
Theo dõi và tối ưu hóa các số liệu hiệu suất sản phẩm như doanh số, tỷ lệ chuyển đổi và đánh giá của khách hàng
Tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để đưa ra ý tưởng cải tiến, phát triển sản phẩm mới.
Luôn cập nhật các xu hướng thương mại điện tử, hành vi của khách hàng.
Lập báo cáo hàng tháng hoặc theo yêu cầu.
Yêu Cầu Công Việc
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo
Đam mê lĩnh vực thương mại điện tử và bán hàng
Khả năng hợp tác làm việc với bộ phận khác
Giao tiếp tốt, tư duy tốt, có trách nghiệm với công việc
Quyền Lợi
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
