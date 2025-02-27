Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CEM STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 459 Đội Cấn, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý

QUẢN LÝ VẬN HÀNH STUDIO

Triển khai và giám sát thực hiện các hoạt động tại Studio theo chính sách, quy trình công ty.

Kiểm soát tốt các khoản phí, hoạt động Studio.

Quản lý vệ sinh khu vực Studio, các thiết bị lighting, dụng cụ chụp hình hỗ trợ cho khách hàng.

Chịu trách nhiệm giải trình các khoản chi phí, các khoản đề xuất hoạt động của Studio.

QUẢN LÝ DOANH THU STUDIO

Kết hợp cùng team Sale + MKT đảm bảo doanh thu luôn đạt được mục tiêu đề ra hoặc duy trì được sự phát triển doanh thu.

Tìm kiếm đề xuất phương án quảng bá, giới thiệu thương hiệu, hình ảnh Studio đến các khách hàng tiềm năng.

Chủ động tiến cận và chăm sóc khách hàng.

QUẢN LÝ VÀ ĐÀO TẠO TEAM STUDIO

Quản lý giờ làm việc, và các vấn đề liên quan tới Studio.

Đào tạo về thương hiệu và chuyên môn cần thiết cho nhân viên Studio.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi 24 – 35 tuổi có kinh nghiệm quản lý cửa hàng các mảng liên quan Studio, Spa, Thẩm Mỹ, Thời trang > 2 năm

(ưu tiên những bạn có kinh nghiệm mảng Studio)

Giao tiếp tốt, ham học hỏi, nhiệt tình.

Sử dụng thành tạo tin học văn phòng

Có thể đi làm luôn

Tại CÔNG TY TNHH CEM STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20.000.000 – 25.000.000 + %DT (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và có tầm nhìn.

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ - tết theo quy định của nhà nước, thưởng tháng và thưởng tháng 13.

Du lịch thường niên, hoạt động tập thể hàng tuần, sinh nhật, hiếu hỉ,....

