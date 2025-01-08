Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
- Hà Nội: Xưởng SX tại số 21 Xóm Núi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 600 - 800 USD
Mô tả công việc:
- Tham gia khảo sát hiện trạng, lập phương án gia công, tiến độ sản xuất các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.
- Tham gia lập dự toán chi phí sản xuất chi tiết (bao gồm vật tư, nguyên công, giờ máy, nhân công, chi phí thuê ngoài...) phù hợp với phương án gia công và tiến độ được duyệt, đảm bảo tối ưu về giải pháp và giá thành.
- Triển khai bản vẽ gia công chi tiết.
- Hướng dẫn công nhân, thợ vận hành thực hiện các công đoạn gia công đảm bảo tuân thủ bản vẽ chi tiết, phương án gia công được duyệt.
- Giám sát về an toàn, chất lượng, tiến độ sản xuất tại xưởng.
- Thực hiện KCS bán thành phẩm, thành phẩm sau từng công đoạn gia công (theo check list đã lập).
- Tham giacông tác giao hàng, nghiệm thu với khách hàng, chủ đầu tư.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Cơ khí, Chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp, Cơ điện tử… hoặc các chuyên ngành tương đương, phù hợp với vị trí tuyển dụng.
Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
