Tuyển Quản lý Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xưởng SX tại số 21 Xóm Núi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 600 - 800 USD

Mô tả công việc:
- Tham gia khảo sát hiện trạng, lập phương án gia công, tiến độ sản xuất các sản phẩm cơ khí theo yêu cầu của khách hàng.
- Tham gia lập dự toán chi phí sản xuất chi tiết (bao gồm vật tư, nguyên công, giờ máy, nhân công, chi phí thuê ngoài...) phù hợp với phương án gia công và tiến độ được duyệt, đảm bảo tối ưu về giải pháp và giá thành.
- Triển khai bản vẽ gia công chi tiết.
- Hướng dẫn công nhân, thợ vận hành thực hiện các công đoạn gia công đảm bảo tuân thủ bản vẽ chi tiết, phương án gia công được duyệt.
- Giám sát về an toàn, chất lượng, tiến độ sản xuất tại xưởng.
- Thực hiện KCS bán thành phẩm, thành phẩm sau từng công đoạn gia công (theo check list đã lập).
- Tham giacông tác giao hàng, nghiệm thu với khách hàng, chủ đầu tư.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Cơ khí, Chế tạo máy, Kỹ thuật công nghiệp, Cơ điện tử… hoặc các chuyên ngành tương đương, phù hợp với vị trí tuyển dụng.

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Công Nghệ Cao Asimo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xưởng SX tại số 21 Xóm Núi, thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

