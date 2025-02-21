Tuyển Quản lý công ty Cổ Phần Đầu Tư An Dưỡng Bình Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Tuân, Phường 6, Gò Vấp, TPHCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc

1. Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm đào tạo.

2. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng các chương trình đào tạo nghề chăm sóc người cao tuổi.

3. Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo.

4. Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ nghề cho học viên.

5. Quản lý, phân công công việc và đánh giá đội ngũ giảng dạy.

6. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành.

2. Có kinh nghiệm ở trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo nghề.

3. Có khả năng quản lý và giải quyết các tình huống tốt.

4. Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc.

5. Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp và có tính thuyết phục cao.

6. Có khả năng di chuyển các cơ sở: Gò Vấp, Quận 12, Củ Chi.

Quyền Lợi

- Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực;

- Các chế độ khác theo Luật Lao động và Luật BHXH đầy đủ;

Cách Thức Ứng Tuyển

