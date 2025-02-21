Tuyển Quản lý công ty Cổ Phần Đầu Tư An Dưỡng Bình Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại công ty Cổ Phần Đầu Tư An Dưỡng Bình Mỹ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 15 Nguyễn Tuân, Phường 6, Gò Vấp, TPHCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm đào tạo.
2. Phối hợp với các bộ phận chuyên môn xây dựng các chương trình đào tạo nghề chăm sóc người cao tuổi.
3. Lập kế hoạch và Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo.
4. Tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ nghề cho học viên.
5. Quản lý, phân công công việc và đánh giá đội ngũ giảng dạy.
6. Giải quyết các vấn đề phát sinh tại Trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành.
2. Có kinh nghiệm ở trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo nghề.
3. Có khả năng quản lý và giải quyết các tình huống tốt.
4. Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc.
5. Kỹ năng giao tiếp tốt, chuyên nghiệp và có tính thuyết phục cao.
6. Có khả năng di chuyển các cơ sở: Gò Vấp, Quận 12, Củ Chi.
Tại công ty Cổ Phần Đầu Tư An Dưỡng Bình Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực;
- Các chế độ khác theo Luật Lao động và Luật BHXH đầy đủ;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty Cổ Phần Đầu Tư An Dưỡng Bình Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
