Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

1. Target

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế và chi phí hàng tháng của quầy (tiền thuê, nhân viên, vận chuyển hàng, MKT và các chi phí khác).

- Phòng MKT sẽ kết hợp với SUP để thảo luận và đưa ra mức target hợp lý tương ứng theo từng tháng cho cho cửa hàng đảm bảo thực hiện đạt target.

2. Lập kế hoạch bán hàng và đẩy mạnh bán hàng

- Sup chịu trách nhiệm nhận báo cáo/giải trình về cửa hàng và tất cả các hoạt động bán hàng của BA trong cửa hàng từ Store Manager.

- Sup lập bảng phân ca cho cửa hàng theo tuần/ tháng, bảng phân công nhiệm vụ cho BAs và phổ biến cho Store Manager theo dõi và hướng dẫn cho BA.

- Yêu cầu Store Manager cung cấp và phối hợp cùng Store Manager phân tích dịch vụ khách hàng mà cửa hàng có thể cung cấp cho khách hàng nhằm phát triển lượng khách hàng hiện tại và tương lai.

- Yêu cầu Store Manager lập báo cáo các dòng hàng best seller hàng tuần gửi cho SUP để nắm thông tin về tình hình kinh doanh của cửa hàng, cũng như chỉ rõ các điểm mạnh yếu của các mặt hàng trong cửa hàng.

- Phối hợp cùng BM lập và giao KPI cho Store Manager và BAs. Theo dõi, khuyến khích Store Manager và BAs cải thiện và đạt KPI.

3. Chương trình khuyến mãi

- SUP phổ biến CTKM cho Store Manager để cập nhật cho BAs nắm thông tin trước ít nhất 03 ngày của tháng áp dụng.

- Hướng dẫn Store Manager đọc kỹ, hiểu nội dung và áp dụng đúng CTKM. Đối với các trường hợp phát sinh bán hàng sai khác với CTKM cty đã đưa ra cần xin ý kiến phê duyệt của SUP trước khi áp dụng.

- SUP sẽ cân nhắc về sự thay đổi để phê duyệt cho Store Manager và BAs thông qua Marketing Manager và BM. Tuy nhiên tất cả các phê duyệt này luôn đi kèm và áp dụng đúng với nội dung khuyến mãi đã đăng ký Sở Công Thương.

4. Giá bán lẻ

- Cập nhật giá bán lẻ chính xác vào máy POS/phần mềm cho cửa hàng để cửa hàng căn cứ bán hàng cho khách. Điều chỉnh giá bán khi có sự thay đổi

5. Hướng dẫn sử dụng máy POS/phầm mềm theo quy định Cty/ Xuất Hóa đơn cho khách hàng

- SUP có trách nhiệm phối hợp với kế toán và bên thứ 3 hướng dẫn cho Store Manager và BAs cách thức sử dụng máy POS và các phần mềm theo quy định Cty để quá trình bán hàng, thanh toán và cập nhật dữ liệu, xuất hoá đơn cho khách diễn ra thuận lợi và chính xác.

- Kiểm tra, đối chiếu và phối hợp cùng với Kế toán xử lý phát sinh trong quá trình NV cửa hàng xuất hoá đơn sai lệch/huỷ...

6. Báo cáo bán hàng

- Phổ biến cho Store Manager điền thông tin bán hàng vào form BCBH của cty quy định

- Kiểm tra nội dung BAs ghi BCBH đúng, đủ theo số lượng thực tế đã bán và tặng quà cho khách kèm thông tin của khách đã mua. Có trách nhiệm kiểm tra giá bán cho khách và giá ghi nhận trên hoá đơn đính kèm tương ứng.

7. Hàng hoá

- SUP sẽ có trách nhiệm bổ sung hàng hoá cho quầy từ 01-02 lần/ tháng hoặc theo tình hình thực tế từ Store Manager cung cấp.

- Store Manager sẽ gửi PO cho SUP, SUP sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, số lượng tồn kho cụ thể tại thời điểm hiện tại và bổ sung hàng hoá hợp lý cho quầy để đảm bảo đủ số lượng trưng bày tại quầy và hàng hoá cho BAs đẩy mạnh bán hàng

- SUP sẽ gửi PO cho bộ phận kho và Kế toán và SUP chịu trách nhiệm nhận bàn giao hàng hoá từ Kho, sau đó SUP sẽ kiểm kê, đóng gói hàng hoá chuyển phát ra quầy

- Theo dõi vận đơn hàng hoá cho đến khi hàng hoá ra đến quầy và nhận báo cáo kiểm kê từ Store Manager cho hàng hoá đã gửi

- Hàng hoá nói chung của 01 quầy hàng sẽ bao gồm: hàng bán, tester ( mẫu thử cho khách), Dunmy, POSM/GWP ( Mini, vials, túi tặng...). Khi gửi hàng tuỳ theo tình trạng tồn kho sẽ bổ sung giấy thử ( blotter) và túi giấy shopping bag cho quầy cũng như văn phòng phẩm kèm theo

- SUP quản lý và kiểm tra tồn kho bằng báo cáo tồn kho qua mail/văn bản/file từ Store Manager theo ngày/tuần/tháng. Nếu có sai khác, yêu cầu Store Manager làm việc và báo nguyên nhân và kết quả cho SUP và cùng BM/Marketing Manager/Kế toán đưa ra hướng xử lý theo từng trường hợp theo quy định vận hành của Cty.

8. Nhập liệu và báo cáo

- Nhập liệu báo cáo bán hàng theo ngày/tuần/tháng vào file nhập liệu database đã có sẵn công thức và đối chiếu bán hàng với CTKM cty đã cung cấp

· Báo cáo nội bộ đối soát với phòng kế toán theo ngày/tuần/tháng

· Báo cáo tổng hàng tháng

- Sau khi đối soát báo cáo doanh thu nội bộ với PKT, SUP sẽ làm báo cáo tổng quầy hàng tháng của quầy mình phụ trách để báo cáo cho BM và Bosses.

9. Kiểm tra kiến thức bán hàng và kiến thức sản phẩm của Store Manager và BA

- SUP cung cấp kiến thức, kỹ năng bán hàng và tài liệu các sản phẩm của nhãn hàng cho Store Manager phổ biến cho BA nắm thông tin để tư vấn bán hàng chuyên nghiệp theo tuần

- Đồng thời SUP sẽ thường xuyên kiểm tra kiến thức này từ Store Manager và BAs mà không báo trước.

10. Dịch vụ khách hàng

- Nhận thông tin dịch vụ khách hàng và giải quyết, xử lý cùng Store Manager/ BM/Marketing Manager

11. Kết nối

- Tương tác với Trung Tâm Thương Mại: Giữ tương tác tốt với các quản lý TTTM tại quầy mình phụ trách để nắm thông tin về chương trình hỗ trợ MTK đối với quầy hàng, các CT của TTTM đi kèm ( share vouchers, gia hạn hợp đồng, đăng ký pop up, promotions...)

- Tương tác với Store Manager và BAs: Giữ tương tác thường xuyên với Store Manager và BAs để nắm tình hình kinh doanh tại quầy để có những để xuất, hỗ trợ cho quầy bán được hàng với doanh số tốt nhất có thể, đồng thời xử lý các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng doanh số và uy tín quầy hàng, tài sản hàng hoá trực thuộc công ty.

- Nghiên cứu thị trường/ giá cả các sản phẩm của các thương hiệu cạnh tranh với Cty khi có yêu cầu.

- Tham gia minigame khi Công ty có yêu cầu: Sups và BAs store mình quản lý tham gia minigame đạt 80% số lượng BA của quầy mình quản lý

- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ khi có cơ quan chức năng yêu cầu