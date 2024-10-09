Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Long Thành
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Quản lý các websties của công ty.
Cập nhật thông tin sản phẩm lên website.
Duy trì website hoạt động liên tục.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các ngành: công nghệ máy tính, lập trình & quản lý web. Kinh nghiệm: yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, quản lý website, vận hành websites bán hàng, kinh doanh thương mại. Ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế lớn. Phẩm chất cá nhân: trung thực, tử tế và yêu thích làm việc, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Tốt nghiệp đại học các ngành: công nghệ máy tính, lập trình & quản lý web.
Kinh nghiệm: yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế, quản lý website, vận hành websites bán hàng, kinh doanh thương mại.
Ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là một lợi thế lớn.
Phẩm chất cá nhân: trung thực, tử tế và yêu thích làm việc, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo hiệu quả công việc. Các quyền lợi khác: đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn 24/24h, bảo hiểm nhân thọ theo thâm niên làm việc. Tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng công việc. Cơ hội thăng tiến.
Thưởng theo hiệu quả công việc.
Các quyền lợi khác: đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn 24/24h, bảo hiểm nhân thọ theo thâm niên làm việc.
Tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng công việc.
Cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
