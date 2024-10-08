Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
- Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Quản lý và giám sát các công việc của nhóm Telesales đảm bảo khách hàng được phục vụ chu đáo và nhanh chóng
Tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng, đề xuất chương trình khuyến mãi nhằm đạt được chỉ tiêu doanh thu cam kết
Thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị
Xây dựng, tối ưu quy trình, nghiệp vụ, kịch bản bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales
Tìm kiếm, đàm phán với các tệp khách hàng tiềm năng (Sỉ, nhà phân phối, khách buôn) để tạo đầu ra cho sản phẩm
Nghiên cứu, đề xuất các chương trình quà tặng, bán chéo đối với Partnership
Chịu trách nhiệm đảm bảo các chỉ số chất lượng vận hành như: tỉ lệ hài lòng (phàn nàn) của khách hàng, chất lượng cuộc gọi...
Xây dựng, phát triển & quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo trực tiếp
Báo cáo, phân tích về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí của các kênh bán tới Ban lãnh đạo
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đại học ưu tiên ngành QTKD, kinh tế, quản lý hoặc chuyên ngành khác (nếu có kinh nghiệm quản lý kinh doanh)
Kinh nghiệm tối thiểu 05 năm ở vị trí liên quan đến quản lý kinh doanh ngành hàng FMCG hoặc Nhập khẩu và từng làm Asm của các công ty đa quốc gia trở lên.
Khả năng quản trị nhân sự tốt + khả năng làm việc/ kết nối hệ thống NPP
Kỹ năng xây dựng và phát triển hệ thống
Quản lý chiến lược kinh doanh
Xây dựng và mở rộng mối quan hệ. Mở rộng khách hàng
Hỗ trợ giải quyết vấn đề, giải quyết mâu thuẫn...
Quản trị điều hành mạng lưới kinh doanh
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo
Chịu được áp lực cao trong công việc, sẵn sàng đi công tác xa theo yêu cầu công việc
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên
Thưởng lễ,tết,lương tháng 13
Team building, year end party hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
