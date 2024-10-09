Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu

2.1. Mô tả chung

Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Nhà hàng: chất lượng món ăn, quản lý tài sản, hàng hóa, tình trạng vệ sinh, Doanh thu, Chi phí, xử lý thắc mắc khách hàng, xây dựng hệ thống vận hành, nhân sự, đào tạo,...

2.2. Nhiệm vụ chính

A. Quản lý nhân sự

- Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên mới.

- Đảm bảo đủ nhân sự cho hoạt động của nhà hàng.

- Đánh giá kết quả đào tạo và thử việc của nhân viên, đánh giá kết quả thực hiện công việc định kỳ

- Bố trí, phân công ca làm việc của nhân viên, điều động nhân viên, theo dõi chấm công hàng ngày.

- Xây dựng môi trường làm việc công bằng, năng động, chuyên nghiệp, hỗ trợ cho nhân viên thông qua các chính sách khen thưởng, kỷ luật của Công ty.

- Thực thi các quy định của Công ty về quản lý nhân sự, các chế độ, chính sách, phúc lợi cho nhân viên.

B. Quản lý tài chính

- Quản lý doanh thu và tiền TIP hàng ngày.

- Quản lý quy trình nộp tiền doanh thu mỗi ngày.

- Quản lý quy trình xuất, hủy hoá đơn bán hàng trong ngày.

- Quản lý chi phí tiếp khách hàng tháng.

- Thực thi nghiêm túc các quy trình bàn giao tiền, voucher mỗi ca.

C. Quản lý hàng hóa, tài sản

- Quản lý quy trình đặt hàng, nhận hàng, bảo quản và điều chuyển hàng hóa.

- Trực tiếp kiểm tra và ký xác nhận phiếu yêu cầu xuất kho.

- Quản lý việc sử dụng và bảo quản tất cả các máy móc, trang thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng. Giải trình cho ban giám đốc số lượng hư hỏng, mất mát.

- Kiểm soát, xử lý, ký hủy các loại sản phẩm hư hỏng.

- Ký các phiếu điều chuyển tài sản, thực phẩm, món ăn.

- Tổng hợp các báo cáo kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ, trang thiết bị cho phòng kế toán theo định kỳ.

D. Quản lý khách hàng

- Giải quyết các than phiền của khách hàng.

- Tổ chức việc theo dõi đánh giá sự hài lòng của khách hàng, lập sổ góp ý của khách hàng.

- Thông tin cho cấp trên trực tiếp về tình hình và hướng giải quyết sự việc.

- Theo dõi và lên danh sách khách hàng thân thiết, khách hàng trung thành.

- Tiếp xúc, thăm hỏi khách hàng ít nhất 3 lần trong 1 ca làm việc.

- Ký duyệt các yêu cầu về mua hàng, sữa chữa theo định mức đã được duyệt theo yêu cầu sữa chữa tại các nhà hàng, cơ sở thuộc phạm vi trách nhiệm.

E. Quản lý đặt bàn/đặt tiệc

- Đầu ca theo dõi lượng khách đặt, kiểm tra việc chuẩn bị đặt tiệc.

- Trực tiếp lên hợp đồng và trình Quản lý khu vực duyệt và tổ chức thực hiện.

- Kết hợp cùng Bếp Trưởng lên kế hoạch thực phẩm phục vụ đủ để phục vụ khách hàng.

F. Quản lý hoạt động nhà hàng

- Giải quyết các sự việc phát sinh liên quan trong ngày.

- Tổ chức buổi họp đầu ca để hướng dẫn, truyền đạt thông tin cho nhân viên.

- Hướng dẫn kỹ năng bán hàng cho nhân viên, đề xuất và thúc đẩy các chương trình khuyến mãi.

- Tổ chức việc thực hiện theo các yêu cầu, chỉ thị của ban giám đốc.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, tuần cho các bộ phận và tổ chức thực hiện.

- Thực thi các form file, checklist nghiêm chỉnh, trung thực.

- Tổ chức các cuộc họp hàng ngày, định kỳ với các đội trưởng hoặc toàn bộ nhân viên nhà hàng để trao đổi thông tin, kiểm tra, phổ biến hay bố trí công việc.

- Luôn luôn ghi vào sổ Log Book khi có những vấn đề quan trọng.

- Nắm kĩ nguyên lý kiểm soát COS, COL và P&L.

- Hiểu rõ về KPIs trong vận hành.

- Tham dự các cuộc họp của phòng Điều hành, báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch công việc kinh doanh của nhà hàng.

G. Quản lý chất lượng sản phẩm/ dịch vụ

- Tổ chức cơ chế giám sát và trực tiếp giám sát việc thực thi theo các tiêu chuẩn, quy trình hướng dẫn của nhà hàng.

- Kiểm tra chất lượng dịch vụ, đồ ăn và thức uống mỗi ca, mỗi ngày.

- Báo cáo kết quả các sự việc hàng ngày cho Tổng quản lý.

- Đề xuất cải tiến chất lượng việc bảo quản sản phẩm và chất lượng dịch vụ của nhà hàng.

- Duy trì và bảo đảm chất lượng phục vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn an ninh trong nhà hàng.

H. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao phó

- Phối hợp với các bộ phận và các phòng ban khác nhằm đạt được mục tiêu chung của công ty với hiệu quả cao.

- Trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh của công ty.

- Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, phân tích các mặt mạnh, yếu, cơ hội và các mối đe dọa để đề xuất biện pháp kinh doanh, báo cáo cho ban giám đốc