Tuyển Quản lý Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý sự thay đổi, Quản lý sự cố, SLA hệ thống CNTT:
- Quản lý sự thay đổi:
Chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách, quy định, quy trình về quản lý sự thay đổi hệ thống CNTT. Bảo đảm tất cả các bước chuẩn bị đã hoàn thành theo các quy định về quản lý sự thay đổi. Tham gia xây dựng và hoàn thiện yêu cầu thay đổi trong trường hợp khẩn cấp. Rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết các yêu cầu thay đổi và xác định thời gian triển khai nhằm đảm bảo không có xung đột và giảm thiểu rủi ro đối với việc vận hành của hệ thống có sự thay đổi và các hệ thống khác liên quan
Chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách, quy định, quy trình về quản lý sự thay đổi hệ thống CNTT.
Bảo đảm tất cả các bước chuẩn bị đã hoàn thành theo các quy định về quản lý sự thay đổi.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện yêu cầu thay đổi trong trường hợp khẩn cấp.
Rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên giải quyết các yêu cầu thay đổi và xác định thời gian triển khai nhằm đảm bảo không có xung đột và giảm thiểu rủi ro đối với việc vận hành của hệ thống có sự thay đổi và các hệ thống khác liên quan
- Quản lý sự cố:
Đề xuất, biên soạn và trình ban hành một tập hợp các chính sách, các quy định, các quy trình làm việc và tài liệu hướng dẫn liên quan để giúp các nhóm chức năng trong Trung tâm Vận hành có thể quản lý một sự cố từ đầu đến cuối. Triển khai quy trình quản lý sự cố CNTT trong hoạt động quản lý sự cố CNTT của Trung tâm Vận hành CNTT được phân công.
Đề xuất, biên soạn và trình ban hành một tập hợp các chính sách, các quy định, các quy trình làm việc và tài liệu hướng dẫn liên quan để giúp các nhóm chức năng trong Trung tâm Vận hành có thể quản lý một sự cố từ đầu đến cuối.
Triển khai quy trình quản lý sự cố CNTT trong hoạt động quản lý sự cố CNTT của Trung tâm Vận hành CNTT được phân công.
- SLA hệ thống CNTT:
Lập kế hoạch danh mục các sản phẩm và dịch vụ và cung cấp dịch vụ của Trung tâm Vận hành CNTT cung cấp cho người dùng; và hiệu suất dịch vụ thực tế. Liên hệ và tương tác liên tục với người dùng thông qua xử lý ý kiến phản hồi của người dùng; và đánh giá dịch vụ mà Trung tâm Vận hành CNTT cung cấp. Cung cấp các mục tiêu cho các thành phần dịch vụ và hiệu suất dịch vụ, khả năng đo lường hiệu quả dịch vụ được cung cấp cho người dùng. Thiết kế và phát triển các thỏa thuận mức độ dịch vụ mới căn cứ thay đổi nhận được đầu vào từ quản lý mức độ dịch vụ và thông qua tương tác với người dùng để có phản hồi. Làm việc với các đơn vị liên quan trong Eximbank để xây dựng bản thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) giữa Trung tâm Vận hành CNTT và người dùng CNTT cho từng dịch vụ mà Trung tâm cung cấp. Trình Ban TGĐ thông qua và phê duyệt SLA của Trung tâm Vận hành CNTT để làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Vận hành CNTT. Truyền đạt các mục tiêu thực hiện dịch vụ cho các nhóm chức năng vận hành và hỗ trợ của Trung tâm Vận hành, đồng thời thu thập phản hồi của họ như một đầu vào để cải tiến dịch vụ. Báo cáo ngay cho lãnh đạo Trung tâm Vận hành CNTT về phản hồi dịch vụ từ người dùng, cũng như các yêu cầu hay đề nghị từ người dùng để cải tiến dịch vụ. Cập nhật SLA ngay khi có sự thay đổi nội dung dịch vụ cung cấp. Rà soát và đánh giá vào tháng thứ nhất hàng năm nội dung SLA bảo đảm việc thực hiện thỏa thuận thể hiện được nỗ lực cao nhất của Trung tâm Vận hành CNTT.
Lập kế hoạch danh mục các sản phẩm và dịch vụ và cung cấp dịch vụ của Trung tâm Vận hành CNTT cung cấp cho người dùng; và hiệu suất dịch vụ thực tế.
Liên hệ và tương tác liên tục với người dùng thông qua xử lý ý kiến phản hồi của người dùng; và đánh giá dịch vụ mà Trung tâm Vận hành CNTT cung cấp.
Cung cấp các mục tiêu cho các thành phần dịch vụ và hiệu suất dịch vụ, khả năng đo lường hiệu quả dịch vụ được cung cấp cho người dùng.
Thiết kế và phát triển các thỏa thuận mức độ dịch vụ mới căn cứ thay đổi nhận được đầu vào từ quản lý mức độ dịch vụ và thông qua tương tác với người dùng để có phản hồi.
Làm việc với các đơn vị liên quan trong Eximbank để xây dựng bản thỏa thuận mức độ dịch vụ (SLA) giữa Trung tâm Vận hành CNTT và người dùng CNTT cho từng dịch vụ mà Trung tâm cung cấp.
Trình Ban TGĐ thông qua và phê duyệt SLA của Trung tâm Vận hành CNTT để làm cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Vận hành CNTT.
Truyền đạt các mục tiêu thực hiện dịch vụ cho các nhóm chức năng vận hành và hỗ trợ của Trung tâm Vận hành, đồng thời thu thập phản hồi của họ như một đầu vào để cải tiến dịch vụ.
Báo cáo ngay cho lãnh đạo Trung tâm Vận hành CNTT về phản hồi dịch vụ từ người dùng, cũng như các yêu cầu hay đề nghị từ người dùng để cải tiến dịch vụ.
Cập nhật SLA ngay khi có sự thay đổi nội dung dịch vụ cung cấp.
Rà soát và đánh giá vào tháng thứ nhất hàng năm nội dung SLA bảo đảm việc thực hiện thỏa thuận thể hiện được nỗ lực cao nhất của Trung tâm Vận hành CNTT.
- Tối ưu hóa quy trình Quản lý thay đổi, Quản lý sự cố, SLA hệ thống CNTT
- Tổ chức quản lý và triển khai các dự án và dịch vụ thuê ngoài mảng CNTT được phân công.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan. Bằng cấp ưu tiên: ITSM, ITIL, ISO 20000 Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Có hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng; Am hiểu mô hình hoạt động các hệ thống CNTT; quy trình hoạt động các hệ thống CNTT; chính sách, quy định, quy trình về quản lý sự thay đổi/sự cố hệ thống CNTT; quản lý chất lượng dịch vụ hệ thống CNTT Kinh nghiệm làm việc: Có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và kinh nghiệm về ITSM, ITIL, ISO
Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan.
Bằng cấp ưu tiên: ITSM, ITIL, ISO 20000
Hiểu biết về lĩnh vực đảm nhận: Có hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng; Am hiểu mô hình hoạt động các hệ thống CNTT; quy trình hoạt động các hệ thống CNTT; chính sách, quy định, quy trình về quản lý sự thay đổi/sự cố hệ thống CNTT; quản lý chất lượng dịch vụ hệ thống CNTT
Kinh nghiệm làm việc: Có 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và kinh nghiệm về ITSM, ITIL, ISO

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực. Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ. Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao. Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ... Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày Phụ cấp điện thoại theo quy định
Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.
Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.
Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.
Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...
Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người
Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày
Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

