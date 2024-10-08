Tuyển Quản lý I Can Read làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại I Can Read
- Hồ Chí Minh: 190A Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Tân Phú ...và 6 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Các trách nhiệm chính bao gồm :
Quản lý hành chính cơ sở hạ tầng, an toàn vệ sinh, PCCC, cơ sở vật chất, vv... Tổ chức và quản lý các hoạt động marketing tại khuôn viên trong và ngoài cơ sở Quản lý và đào tạo nhân viên kỹ năng và kiến thức dịch vụ khách hàng Xử lý các thắc mắc của khách hàng Quản lý dịch vụ học vụ cho học viên Tuyển sinh cá nhân theo chỉ tiêu được giao Các vai trò quản lý tại cơ sở được phát triển trong từng giai đoạn do cấp trên giao
Thời gian làm việc:
Làm việc theo ca của cấp quản lý Nghỉ cố định: 1 ngày/ tuần
KPIs:
Tuyển sinh học tiếp (Re-enrollment) của cơ sở Tuyển sinh cá nhân Chi phí vận hành
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm đi làm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm trở lên
Tốt nghiệp Đại Học trở lên;
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
Có năng lực tư duy logic
Khả năng giải quyết sự vụ. Thích nghi sự quản lý đa nhiệm
Giao tiếp lưu loát, khả năng trình bày tốt
Có kỹ năng tập huấn, đào tạo là một lợi thế
Ưu tiên cho các ứng viên đã có thời gian công tác ít nhất 3 năm ở các ngành nghề kinh doanh khối ngân hàng, y tế, dịch vụ.
Tại I Can Read Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung & năng động
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định và bảo hiểm tai nạn
Quà sinh nhật, ngày lễ tết, tiệc tất niên, teambuilding.
Có 12 ngày phép năm và hưởng lương các ngày lễ theo quy định
Cơ hội phát triển bản thân:
Tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao các kỹ năng được diễn ra thường xuyên để nâng cao chất lượng dịch vụ & hiệu suất công việc. Được đào tạo tháng/ quý, để phát triển kinh nghiệm và kỹ năng trong công việc Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Có nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí Center Team Leader, Center Operation Leader hoặc Center Manager khi hoàn thành các KPIs trong công việc xuất sắc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại I Can Read
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
