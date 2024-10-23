Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Vanu Decor làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 252 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, gặp gỡ khách hàng trực tiếp hoặc mời Khách hàng đến công ty để trao đổi, tư vấn, giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm của Công ty Chăm sóc khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới khách hàng. Kiểm tra và trả lời khách hàng trên fanpage hay các kênh online Tham gia hoạt động phát triển kinh doanh với Giám đốc nhằm tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng. Thực hiện các công việc liên quan khác được Ban Giám đốc phân công.

Tìm kiếm và phát triển khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, gặp gỡ khách hàng trực tiếp hoặc mời Khách hàng đến công ty để trao đổi, tư vấn, giới thiệu cho Khách hàng sản phẩm của Công ty

Chăm sóc khách hàng tiềm năng và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Kiểm tra và trả lời khách hàng trên fanpage hay các kênh online

Tham gia hoạt động phát triển kinh doanh với Giám đốc nhằm tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng.

Thực hiện các công việc liên quan khác được Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm kinh doanh /tư vấn/ bán hàng Kỹ năng và kinh nghiệm xử lý toàn bộ quy trình bán hàng cho khách hàng mới (từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhận yêu cầu khách hàng, lập kế hoạch tư vấn, thông qua đàm phán và chốt hợp đồng). Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán hiệu quả. Chủ động tiếp cận khách hàng, nắm bắt cơ hội và sẵn sàng làm những gì cần thiết để chiến thắng cơ hội kinh doanh. Có khiếu thẩm mỹ tốt

Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm kinh doanh /tư vấn/ bán hàng

Kỹ năng và kinh nghiệm xử lý toàn bộ quy trình bán hàng cho khách hàng mới (từ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhận yêu cầu khách hàng, lập kế hoạch tư vấn, thông qua đàm phán và chốt hợp đồng).

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán hiệu quả.

Chủ động tiếp cận khách hàng, nắm bắt cơ hội và sẵn sàng làm những gì cần thiết để chiến thắng cơ hội kinh doanh.

Có khiếu thẩm mỹ tốt

Tại Công ty Cổ Phần Vanu Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ: 10-15 triệu+ Doanh thu theo công trình=> Thu nhập từ 20-30 triệu Thời gian làm việc từ 8h30-17h ( Từ thứ 2 đến thứ 6)+ Thứ 7( Làm từ 8h30 đến 11h) Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13; thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; phúc lợi và phụ cấp khác Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp+ được hỗ trợ xe ô tô riêng khi đi công tác

Mức lương cơ bản từ: 10-15 triệu+ Doanh thu theo công trình=> Thu nhập từ 20-30 triệu

Thời gian làm việc từ 8h30-17h ( Từ thứ 2 đến thứ 6)+ Thứ 7( Làm từ 8h30 đến 11h)

Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, lương tháng 13; thưởng lễ tết, thưởng thâm niên; 12 ngày phép năm; phúc lợi và phụ cấp khác

Môi trường làm việc thoải mái, năng động, chuyên nghiệp+ được hỗ trợ xe ô tô riêng khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Vanu Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin