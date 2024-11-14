Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triển khách hàng thị trường khách B2C, B2B
- Bán các sản phẩm du lịch của công ty.
- Tư vấn tour trọn gói, lịch trình tour phù hợp với nhu cầu của khách hàng
- Giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong quá trình trước, trong, và sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty trong phạm vi quyền hạn. Hỗ trợ với kế toán theo dõi, xử lý và thu hồi công nợ nếu có phát sinh
- Hỗ trợ thêm các công việc được giao từ trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Văn Hóa, Du Lịch, Ngoại Ngữ
- Có hiểu biết về các địa danh, văn hoá vùng miền, yêu thích du lịch .
- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản
- Có trên 1 năm kinh nghiệm về vị trí Nhân viên kinh doanh và tư vấn bán hàng trong lĩnh vực Du lịch.
- Kỹ năng tin học thành thạo.
- Kiên nhẫn, chịu khó học hỏi và làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận không giới hạn theo doanh thu.
- Có cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến.
- Có cơ hội trải nghiệm các điểm nghỉ dưỡng hàng đầu, khu du lịch, dịch vụ lữ hành nhiều lần trong năm. Được cung cấp các công cụ làm việc như: Máy tính, điện thoại để bàn, và các chi phí hỗ trợ khác ... theo quy định của công ty.
- Được đóng bảo hiểm theo quy định và mua bảo hiểm sức khoẻ riêng.
- Được làm việc trong một môi trường hiện đại, năng động, bình đẳng và chuyên nghiệp.
- Làm việc tại: Văn phòng trụ sở chính, Tầng 4 toà nhà Vinare, số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DU LỊCH BAN MAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, toà nhà Vinare số 141 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

