Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Phố Định Công, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Admin/Sales Support/Sales Associate Với Mức Lương 400 - 500 USD

Triển khai các chính sách liên quan đến Đội ngũ bán hàng kênh MT

Tổng hợp các báo cáo liên quan đến Doanh số/ KPI/ In -Out, chương trình Maketing

Tổng hợp chấm công & tính Thưởng cho đội ngũ kinh doanh theo chính sách công công ty

Triển khai (Email/EMS)các chính sách/Hợp đồng/Quy trình/Quy định liên quan đến HTPP cho Nhà Phân Phối.

Tổng hợp & Quyết toán theo khu vực được giao, các chi phí thưởng/chiết khấu/khuyến mại thanh toán cho Nhà Phân Phối, theo dõi tiến độ thanh toán & truy thu (nếu có)

Tổng hợp các báo cáo liên quan đến NPP: Xuất Nhập Tồn/Đối chiếu tồn kho/Doanh số/thanh lý & mở mới NPP/Tiến Độ thanh toán chương trình.

Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Sales Admin ở các Công ty FMCG hoặc bán lẻ, …

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, …

Thành thạo Excel và từng sử dụng phần mềm DMS cho công việc là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, tỉ mỉ và trung thực

(Ưu tiên ứng viên ở trong bán kính khoảng 10km quanh công ty và có triển vọng sẽ gắn bó lâu dài với công ty.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin