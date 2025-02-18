Tuyển Sales Manager Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 14 BT3, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Phát triển kinh doanh
Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng/quý/năm nhằm đạt được mục tiêu doanh số và mở rộng thị trường.
Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp.
Đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với Nhà phân phối (NPP) và Đại lý.
Tổ chức sự kiện & hội thảo
Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện tri ân khách hàng, hội thảo, workshop, roadshow, activation... nhằm gia tăng độ nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.
Quản lý quan hệ khách hàng
Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống khách hàng, đảm bảo sự hợp tác lâu dài với NPP/Đại lý.
Thiết lập chính sách chăm sóc khách hàng, lắng nghe phản hồi và đề xuất giải pháp để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng.
Quản lý đội nhóm & đào tạo nhân viên
Thiết lập và phân bổ chỉ tiêu doanh số (Target) và KPI cho đội ngũ kinh doanh.
Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh thông qua tuyển dụng, đào tạo và định hướng nhân viên.
Phân tích và đánh giá mức độ cạnh tranh
Nghiên cứu thị trường, theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thương hiệu trên thị trường.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống NPP, nhà thuốc, chuỗi nhà thuốc, chuỗi mỹ phẩm, cửa hàng bán lẻ, chuỗi siêu thị, sàn thương mại điện tử là một lợi thế.
Khả năng lập kế hoạch, tổ chức công việc và quản lý đội nhóm hiệu quả.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.
Khả năng đào tạo, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho đội nhóm kinh doanh.
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Trung thực, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 – 35.000.000 VNĐ + Thưởng theo hiệu suất công việc.
Chế độ đãi ngộ: Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch hằng năm.
Chăm sóc sức khỏe: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau thời gian thử việc.
Thiết bị làm việc: Được trang bị máy tính xách tay và các công cụ hỗ trợ công việc.
Cơ hội phát triển: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng, được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại dược mỹ phẩm Nam Phương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô Số 14BT3, tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

