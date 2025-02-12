Tuyển Sales Marketing Asia Shipping Vietnam LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Asia Shipping Vietnam LTD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 3FL, 19 Dong Da St., Ward 2, Tan Binh Dist., HCM City
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Find new customers as Target
• Maintain, satisfy customer’s requirement.
• Fulfill Sales Target as per Sales Policy
• Build good relationships with potential and existing customers
• Daily, weekly & monthly report to Management
• Other tasks assigned by Management when needed.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• College or bachelor’s degree of economic, sales & marketing, import/export or logistics field.
• Fresh graduated students or less than 1 year experience is acceptable.
• Have a background in Logistics field is a good advantage.
• Good communication and negotiation.
• Be able to use English in oral and writing.
• Good attitude, commitment and hard-working.
BENEFITS OF EMPLOYEES:
• Company Trip
Tại Asia Shipping Vietnam LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia Shipping Vietnam LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
