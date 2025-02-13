Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH 2VnTravel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Nhận yêu cầu của khách hàng, đặt hành trình; tư vấn, báo giá, điều kiện vé, quy định của hãng hàng không cho khách.

• Đặt booking, theo dõi thời hạn xuất vé, xuất vé, theo dõi tình trạng chuyến bay của khách, chịu trách nhiệm về các booking, các vé do mình đặt và xuất.

• Tiếp nhận các cuộc gọi hoặc email của khách hàng để tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng có nhu cầu về vé máy bay, visa nhập cảnh, các hồ sơ pháp lý lãnh sự.

• Hỗ trợ các công việc khác có liên quan và báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận sales.