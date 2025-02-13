Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH 2VnTravel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH 2VnTravel
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Công Ty TNHH 2VnTravel

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH 2VnTravel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 55 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
• Nhận yêu cầu của khách hàng, đặt hành trình; tư vấn, báo giá, điều kiện vé, quy định của hãng hàng không cho khách.
• Đặt booking, theo dõi thời hạn xuất vé, xuất vé, theo dõi tình trạng chuyến bay của khách, chịu trách nhiệm về các booking, các vé do mình đặt và xuất.
• Tiếp nhận các cuộc gọi hoặc email của khách hàng để tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng có nhu cầu về vé máy bay, visa nhập cảnh, các hồ sơ pháp lý lãnh sự.
• Hỗ trợ các công việc khác có liên quan và báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận sales.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị kinh doanh/ Luật/ Du lịch.
• Sử dụng thành thạo các hệ thống đặt giữ chỗ bán vé quốc tế như: Amadeus, Galileo (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
• Giao tiếp tiếng Anh tốt, khả năng học hỏi nhanh, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công Ty TNHH 2VnTravel Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 2VnTravel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH 2VnTravel

Công Ty TNHH 2VnTravel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 55 Đường Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

