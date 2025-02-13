Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH 2VnTravel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công Ty TNHH 2VnTravel
- Hồ Chí Minh: 55 Đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc
• Nhận yêu cầu của khách hàng, đặt hành trình; tư vấn, báo giá, điều kiện vé, quy định của hãng hàng không cho khách.
• Đặt booking, theo dõi thời hạn xuất vé, xuất vé, theo dõi tình trạng chuyến bay của khách, chịu trách nhiệm về các booking, các vé do mình đặt và xuất.
• Tiếp nhận các cuộc gọi hoặc email của khách hàng để tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng có nhu cầu về vé máy bay, visa nhập cảnh, các hồ sơ pháp lý lãnh sự.
• Hỗ trợ các công việc khác có liên quan và báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận sales.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo các hệ thống đặt giữ chỗ bán vé quốc tế như: Amadeus, Galileo (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
• Giao tiếp tiếng Anh tốt, khả năng học hỏi nhanh, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao.
• Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công Ty TNHH 2VnTravel Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 2VnTravel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI