Tuyển Senior Backend Developer thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại Kim Mới, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phân tích, tìm hiểu để nắm rõ các yêu cầu nghiệp vụ từ Chuyên viên phân tích nghiệp vụ đưa sang. Phân tích thiết kế các dịch vụ, cấu trúc cơ sở dữ liệu, thuật toán cần thiết dựa trên yêu cầu nghiệp vụ cho chức năng được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của framework phát triển ứng dụng. Phát triển các chức năng của phần mềm ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao, thực hiện kiểm thử unit test trước khi bàn giao cho đội kiểm thử. Chuyển giao các chức năng đã phát triển xong cho đội kiểm thử và tiến hành sửa lỗi nếu có.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính... hoặc có kinh nghiệm thực tiễn tương đương. Kinh nghiệm ít nhất từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực lập trình backend. Có kiến thức chuyên sâu về lập trình với Java, sử dụng thành thạo các tool/framework: Spring boot, Git, Jenkin... Nắm vững quy trình CI/CD Nắm vững kiến thức về webservice, microservice, RESTful API, docker, tương tác tốt với 1 hoặc nhiều CSDL thông dụng như Oracle, MySQL, MS SQL... Sử dụng tốt các thuật toán trong lập trình ứng dụng. Có khả năng tự học hỏi, nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các công nghệ mới vào công việc. Có kiến thức cơ bản về frontend là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên:

Đã lập gia đình Nhà ở gần khu vực công ty Đã từng làm ít nhất 2 công ty trở lên

Tại Công ty CP 3Gang Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: thỏa thuận

Tiền thưởng: Theo chính sách công ty

Quyền lợi được hưởng

Các chế độ thưởng quý, năm, thưởng vinh danh theo quy định công ty. Ăn trưa 35k/ngày, gửi xe Cung cấp thiết bị làm việc: laptop, máy tính, tài liệu..... Cơ hội đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu, và lộ trình thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng Xét duyệt tăng lương định kỳ, hoặc trước hạn khi kết quả làm việc xuất sắc. Tham gia các chương trình nghỉ mát hàng năm, Teambuiding định kỳ, lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ... Tham gia các chế độ khác theo quy định của Luật pháp, Công ty: BHXH, chế độ ngày nghỉ.... Môi trường làm việc Fintech năng động và sáng tạo, đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau.

Địa điểm làm việc: TT5-1B-25, Khu đô thị mới Đại Kim, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP 3Gang

