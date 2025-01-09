Tuyển Social Media CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI SNB làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

• Trực tiếp xử lý hình ảnh và sáng tạo các nội dung duy trì hoặc thuộc các chiến dịch truyền thông cho các thương hiệu trên đa dạng nền tảng: Facebook, Instagram, Website, Tiktok, Youtube,..

• Phối hợp với Team Brand lập kế hoạch nội dung cho thương hiệu, lên kịch bản quay/ chụp sản phẩm.

• Quản lý comment trên các kênh MXH và thông báo bộ phận liên quan để giải đáp thắc mắc của khách hàng.

• Chủ động update các xu hướng, đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng truyền thông.

• Đề xuất ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông đánh trúng insight của khách hàng và tạo hiệu ứng lan truyền tốt.

• Hỗ trợ tương tác với các đối tác (Agency) trong các chiến dịch truyền thông của thương hiệu.

• Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

• Các công việc liên quan đến thiết kế được giao bởi quản lý trực tiếp

• Báo cáo công việc