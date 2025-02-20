Tuyển Social Media Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
- Hà Nội: 4 Phố Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 1,000 - 1,500 USD
1. Chiến lược và kế hoạch:
- Xây dựng chiến lược nội dung video làm nguyên liệu cho kinh danh, sử dụng truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.
- Xây dựng kế hoạch phát triển kênh Tiktok.
- Lên kế hoạch sản xuất video, phân bổ ngân sách, theo dõi hiệu quả.
2. Sản xuất nội dung:
- Chỉ đạo sản xuất video, viết kịch bản, biên tập nội dung, đảm bảo chất lượng.
- Tham gia sản xuất các video giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt, video bắt trend,...
3. Quản trị kênh:
- Quản lý kênh Tiktok.
- Đăng tải nội dung, tương tác với người dùng, xây dựng cộng đồng.
4. Dẫn chương trình:
- Đảm nhiệm vai trò MC trong các sự kiện của ngành hàng.
- Dẫn dắt các chương trình livestream (nếu có).
5. Phối hợp:
- Phối hợp với phòng Marketing 360 trong việc triển khai chiến dịch truyền thông, cung cấp video.
- Hỗ trợ kinh doanh bán hàng thông qua các tư liệu video.
