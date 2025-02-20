Tuyển Social Media Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

1. Chiến lược và kế hoạch:

- Xây dựng chiến lược nội dung video làm nguyên liệu cho kinh danh, sử dụng truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kênh Tiktok.

- Lên kế hoạch sản xuất video, phân bổ ngân sách, theo dõi hiệu quả.

2. Sản xuất nội dung:

- Chỉ đạo sản xuất video, viết kịch bản, biên tập nội dung, đảm bảo chất lượng.

- Tham gia sản xuất các video giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt, video bắt trend,...

3. Quản trị kênh:

- Quản lý kênh Tiktok.

- Đăng tải nội dung, tương tác với người dùng, xây dựng cộng đồng.

4. Dẫn chương trình:

- Đảm nhiệm vai trò MC trong các sự kiện của ngành hàng.

- Dẫn dắt các chương trình livestream (nếu có).

5. Phối hợp:

- Phối hợp với phòng Marketing 360 trong việc triển khai chiến dịch truyền thông, cung cấp video.

- Hỗ trợ kinh doanh bán hàng thông qua các tư liệu video.