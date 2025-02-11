Tuyển Social Media Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cuộc Sống Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 392 - 511 USD

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát trên thị trường để lấy số liệu về thị trường, insight khách hàng, insight sản phẩm…

- Xây dựng các cuộc khảo sát khác nhau như: Bảng câu hỏi, khảo sát nhóm, khảo sát trực tiếp…. Phân tích số liệu định tính, định lượng để đưa ra kết luận khách quan về thị trường.

- Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả tốt hơn và lâu dài.

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có theo mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững của Công Ty.

- Nghiên cứu và phát triển mẫu mã, cải tiến trên nền sản phẩm truyền thống để tạo ra bộ mặt mới cho sản phẩm.

- Thực hiện công tác kiểm định, pháp lý để sản phẩm sẵn sàng cho quá trình sản xuất hàng loạt.

- Tư vấn cho bộ phận cung ứng vật tư về yêu cầu nguyên phụ liệu, quy trình sản xuất…

- Đào tạo nhân sự MKT và bán hàng

- Phối hợp với bộ phận sản xuất và bộ phận QC đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện công việc theo sự điều động và phân công của Ban Giám Đốc, cấp trên.

- Thực hiện các báo cáo công việc đầy đủ theo yêu cầu của Công Ty, Ban Giám Đốc, cấp trên và các bộ phận liên quan.