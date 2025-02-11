Tuyển Social Media Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cuộc Sống Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 392 - 511 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Media Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cuộc Sống Xanh
- Hồ Chí Minh: 17 Trần Quý Kiên, Bình Trưng Tây, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Social Media Với Mức Lương 392 - 511 USD
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát trên thị trường để lấy số liệu về thị trường, insight khách hàng, insight sản phẩm…
- Xây dựng các cuộc khảo sát khác nhau như: Bảng câu hỏi, khảo sát nhóm, khảo sát trực tiếp…. Phân tích số liệu định tính, định lượng để đưa ra kết luận khách quan về thị trường.
- Nghiên cứu sản phẩm đối thủ cạnh tranh để có chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả tốt hơn và lâu dài.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có theo mục tiêu và chiến lược phát triển bền vững của Công Ty.
- Nghiên cứu và phát triển mẫu mã, cải tiến trên nền sản phẩm truyền thống để tạo ra bộ mặt mới cho sản phẩm.
- Thực hiện công tác kiểm định, pháp lý để sản phẩm sẵn sàng cho quá trình sản xuất hàng loạt.
- Tư vấn cho bộ phận cung ứng vật tư về yêu cầu nguyên phụ liệu, quy trình sản xuất…
- Đào tạo nhân sự MKT và bán hàng
- Phối hợp với bộ phận sản xuất và bộ phận QC đưa ra các giải pháp ổn định chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện công việc theo sự điều động và phân công của Ban Giám Đốc, cấp trên.
- Thực hiện các báo cáo công việc đầy đủ theo yêu cầu của Công Ty, Ban Giám Đốc, cấp trên và các bộ phận liên quan.
Với Mức Lương 392 - 511 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cuộc Sống Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... theo quy định luật Lao động hiện hành.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo chế độ.
- Tham quan, nghỉ mát, team building hàng năm.
- Quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỷ, các ngày lễ trong năm….theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cuộc Sống Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
