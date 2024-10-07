Tuyển System Engineer Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
System Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng System Engineer Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 37

- 39A, đường 19, Khu chế xuất Tân Thuận, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc System Engineer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chủ trì nghiên cứu tư vấn thiết kế và triển khai các giải pháp về hệ thống và trung tâm dữ liệu. Triển khai cài đặt, cấu hình hệ điều hành Linux, Unix, Windows servers, Database. Triển khai các giải pháp về ảo hóa (Vmware, OVM, Hyper-V, Openstack...). Triển khai cài đặt, cấu hình phần cứng máy chủ, lưu trữ, sao lưu, SAN switch, các giải pháp về giám sát hệ thống (CheckMK, Solarwind, Zabbix, Splunk,...), các giải pháp về Automation (Ansible, Terraform...), DNS, AD, DB. Phối hợp, hỗ trợ và cùng triển khai dự án System của Trung tâm và công ty.
Chủ trì nghiên cứu tư vấn thiết kế và triển khai các giải pháp về hệ thống và trung tâm dữ liệu.
Triển khai cài đặt, cấu hình hệ điều hành Linux, Unix, Windows servers, Database.
Triển khai các giải pháp về ảo hóa (Vmware, OVM, Hyper-V, Openstack...).
Triển khai cài đặt, cấu hình phần cứng máy chủ, lưu trữ, sao lưu, SAN switch, các giải pháp về giám sát hệ thống (CheckMK, Solarwind, Zabbix, Splunk,...), các giải pháp về Automation (Ansible, Terraform...), DNS, AD, DB.
Phối hợp, hỗ trợ và cùng triển khai dự án System của Trung tâm và công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan sẽ được xem xét ưu tiên. Ưu tiên từ 3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống quy mô lớn. Khả năng quản lý và dẫn dắt đội ngũ kỹ sư hệ thống một cách hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và bảo mật hệ thống. Khả năng thiết kế và triển khai hệ thống tối ưu, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao (kinh nghiệm từ 3 -5 hệ thống). Khả năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác, đồng thời đưa ra giải pháp tối ưu. (kinh nghiệm vận hành từ 3 -5 hệ thống). Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng. Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích logic và dữ liệu. Khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu trách nhiệm cao cho công việc được giao. Ưu tiên chứng chỉ chuyên môn như CCNA, CCNP, MCSA, MCSE/ LPIC-3/ RHCE.
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan sẽ được xem xét ưu tiên.
Ưu tiên từ 3 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế, triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống quy mô lớn.
Khả năng quản lý và dẫn dắt đội ngũ kỹ sư hệ thống một cách hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
Nắm vững kiến thức chuyên sâu về hệ điều hành, mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, ứng dụng và bảo mật hệ thống.
Khả năng thiết kế và triển khai hệ thống tối ưu, đáp ứng các yêu cầu kinh doanh, đảm bảo tính ổn định và bảo mật cao (kinh nghiệm từ 3 -5 hệ thống).
Khả năng khắc phục sự cố và giải quyết vấn đề nhanh chóng, chính xác, đồng thời đưa ra giải pháp tối ưu. (kinh nghiệm vận hành từ 3 -5 hệ thống).
Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích logic và dữ liệu.
Khả năng làm việc độc lập, chủ động và chịu trách nhiệm cao cho công việc được giao.
Ưu tiên chứng chỉ chuyên môn như CCNA, CCNP, MCSA, MCSE/ LPIC-3/ RHCE.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....). Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ... Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11... Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.
Gói thu nhập cạnh tranh (thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát....).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân ...
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

