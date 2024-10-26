Tuyển Thẩm Định Giá thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia hồ sơ thẩm định giá thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Giám đốc Trung tâm theo sự phân công của Trưởng phòng; Kiểm soát sau hồ sơ thẩm định giá; Kiểm tra lại và xử lý các hồ sơ thẩm định có khiếu nại về kết quả thẩm định giá của đơn vị; Giải đáp các thông tin phản hồi của đơn vị trong hệ thống liên quan hoạt động thẩm định giá; Tham gia soạn thảo quy trình, quy định về thẩm định giá tài sản trong toàn hệ thống Eximbank; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ để xây dựng khung giá đất theo hệ số K, bảng giá phương tiện vận tải định kỳ theo phân công; Tiếp nhận và đề xuất hướng xử lý đối với các vấn đề liên quan đến chính sách, nghiệp vụ thẩm định giá; Theo dõi hoạt động thẩm định giá thuê ngoài; Hỗ trợ thẩm định, kiểm soát hồ sơ thẩm định giá cho các Phòng nghiệp vụ khi có sự phân công của lãnh đạo; Sử dụng các phương tiện, công cụ làm việc để phục vụ cho công việc; Nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành, thực hiện nghiệp vụ; Hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá cho nhân sự Đơn vị kinh doanh theo phân công; Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như thẩm định giá, kinh tế, ngân hàng, tài chính, quản lý đất đai, xây dựng, cơ khí hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương...Đối với các ngành học không liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá, cần có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá do các đơn vị đào tạo được Bộ tài chính công nhận; Nắm vững quy trình thẩm định giá, thẩm định các hồ sơ có giá trị lớn, hồ sơ có tính chất phức tạp; Có khả năng kiểm tra, kiểm soát lại các thông tin thực tế được cung cấp; Nắm được mặt bằng giá chung của các bất động sản và động sản tại khu vực; Có hiểu biết và kiến thức về sản phẩm dịch vụ, quy trình tín dụng ngân hàng, quản trị rủi ro tài sản đảm bảo; Có hiểu biết về luật, quy định của ngân hàng nhà nước; Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Trong đó, có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan công việc thẩm định giá;

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.

- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.

- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...

- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người

- Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày

- Phụ cấp điện thoại theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.