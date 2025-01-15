Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Twinkle Town, tầng 1, tòa D, WestBay, Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Ứng viên được kỳ vọng có hiểu biết về ngành giáo dục mầm non, yêu trẻ và có trách nhiệm trong công việc. Phỏng vấn trước tết, đi làm sau tết (hoặc sớm hơn). Chi tiết công việc như bên dưới:

1. Quản lý tổng thể hoạt động của trường:

Điều hành và giám sát các hoạt động hàng ngày của trường mầm non, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Xây dựng và triển khai các chính sách, quy trình, và tiêu chuẩn hoạt động của trường.

2. Quản lý đội ngũ nhân viên:

Tuyển dụng, đào tạo, và phát triển đội ngũ giáo viên và nhân viên.

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, đề xuất các biện pháp cải thiện và khen thưởng xứng đáng.

3. Đổi mới nhận diện thương hiệu:

Tham gia vào quá trình thay đổi nhận diện thương hiệu của trường, đảm bảo việc triển khai đúng hướng và hiệu quả.

Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông và quảng bá thương hiệu mới.

4. Hoạt động tuyển sinh:

Xây dựng và triển khai các chiến lược và hoạt động tuyển sinh nhằm thu hút học sinh mới.

Giám sát và đánh giá hiệu quả các chiến dịch tuyển sinh, đưa ra các giải pháp cải tiến.

5. Quan hệ phụ huynh và cộng đồng:

Duy trì mối quan hệ tốt với phụ huynh, giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh và phụ huynh một cách kịp thời và hiệu quả.

Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với cộng đồng, các đối tác liên quan.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục, Sư phạm mầm non hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực giáo dục mầm non

2. Kỹ năng

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Hiểu biết về hoạt động tuyển sinh và marketing trong lĩnh vực giáo dục.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.

3. Phẩm chất cá nhân:

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và đáng tin cậy.

Sáng tạo và có khả năng thích ứng với thay đổi.

Đam mê giáo dục và yêu trẻ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường nhiều cơ hội phát triển

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Hỗ trợ nhà ở nếu ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG

