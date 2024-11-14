Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Senco Building S5

- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm trợ giúp cho Giám đốc trong công việc hàng ngày
Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của GĐ
Tham mưu, hỗ trợ giúp Giám đốc hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch theo định hướng phát triển của cty.
Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.
Soạn thảo, rà soát và phối hợp với các phòng ban, bộ phận chuyên môn hoàn thiện hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Công ty.
Cập nhật thường xuyên, nghiên cứu các quy định mới về luật, thông tư..., các ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
Cố vấn, tư vấn cho Ban Lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến pháp luật.
Soạn thảo, rà soát và kiểm tra hệ thống các quy định, quy chế, quy trình của Công ty đảm bảo cho hoạt động pháp lý của Công ty
Thực hiện các thủ tục pháp lý như cấp mới, điều chỉnh giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư ... với cơ quan nhà nước theo yêu cầu của công việc.
Rà soát, quản lý, hệ thống hoá các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và Ban Lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên nam. Độ tuổi từ 1988-1994
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
Thành thạo kỹ năng tin học, ưu tiên đã từng sử dụng phần mềm quản lý trong doanh nghiệp
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm pháp chế. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Công ty trong ngành giáo dục, du học, đào tạo,.....
Có khả năng đánh giá và phân tích giải pháp, thông tin.
Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.
Giao tiếp tốt, tự tin, chủ động và linh hoạt trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.
Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).
Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách).
Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả.
Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.
Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty.
Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

