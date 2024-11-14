Tuyển Chuyên viên pháp chế CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Senco Building S5 - 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

Chịu trách nhiệm trợ giúp cho Giám đốc trong công việc hàng ngày

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp của GĐ

Tham mưu, hỗ trợ giúp Giám đốc hoạch định và triển khai các chiến lược, kế hoạch theo định hướng phát triển của cty.

Phụ trách và chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến pháp lý, pháp chế của Công ty.

Soạn thảo, rà soát và phối hợp với các phòng ban, bộ phận chuyên môn hoàn thiện hợp đồng, văn bản do Công ty ban hành và ký kết, kiểm tra tính hợp pháp, pháp lý cho các giao dịch của Công ty, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho Công ty.

Cập nhật thường xuyên, nghiên cứu các quy định mới về luật, thông tư..., các ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cố vấn, tư vấn cho Ban Lãnh đạo Công ty về các vấn đề liên quan đến pháp luật.

Soạn thảo, rà soát và kiểm tra hệ thống các quy định, quy chế, quy trình của Công ty đảm bảo cho hoạt động pháp lý của Công ty

Thực hiện các thủ tục pháp lý như cấp mới, điều chỉnh giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư ... với cơ quan nhà nước theo yêu cầu của công việc.

Rà soát, quản lý, hệ thống hoá các văn bản, hồ sơ pháp lý, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh của Công ty.

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên và Ban Lãnh đạo Công ty.

Nhân viên nam. Độ tuổi từ 1988-1994

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.

Thành thạo kỹ năng tin học, ưu tiên đã từng sử dụng phần mềm quản lý trong doanh nghiệp

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm pháp chế. Ưu tiên có kinh nghiệm tại các Công ty trong ngành giáo dục, du học, đào tạo,.....

Có khả năng đánh giá và phân tích giải pháp, thông tin.

Có kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.

Giao tiếp tốt, tự tin, chủ động và linh hoạt trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Cẩn thận, trung thực và nhiệt tình trong công việc.

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...).

Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách).

Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả.

Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty.

Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty.

Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.

