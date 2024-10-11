Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu đô thị The Seasons Bình Dương, Phường Lái Thiêu, Thuận An

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Xây dựng kế hoạch và quản lý nhân sự.

- Đưa ra kế hoạch đào tạo Thu ngân. Đánh giá kiểm tra sau đào tạo.

- Triển khai, thúc đẩy, truyền đạt Thu ngân thực hiên các dự án của công ty đề ra theo từng giai đoạn.

- Chịu trách nhiệm nắm rõ các chức năng quan trọng của bộ phận, theo sát nhân viên Thu ngân.

- Hỗ trợ tuyển dụng đảm bảo nguồn nhân lực đầy đủ của bộ phận.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền lợi lao động của nhân viên Thu ngân : sắp xếp lịch làm, xử lý ngày phép, giờ giấc nghỉ ngơi trong ca

Nhiệm vụ 2: Đảm bảo tính chính xác , minh bạch của Thu ngân trong quá trình vận hành.

Chịu trách nhiệm giải trình các vấn đề các vấn đề sai phạm, các nội dụng được yêu cầu kiểm tra liên quan đến thu ngân.

Thực hiện các kế hoạch kiểm tra thu ngân định kỳ.

Chủ trì phối hợp với các bộ phận nôi bộ kiểm soát chặt chẽ thu ngân.

Nhiệm vụ 3: Quan hệ lao động

Làm việc với các bộ phận nội bộ, đối tác, hoặc văn phòng chính nhằm đảm bảo cho quá trình vận hành chính xác đúng mục tiêu đề ra.

Giải quyết các vấn đề, duy trì các mối quan hệ lao dộng.

Tổ chức các cuộc họp, xem xét, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến cảu nhân viên

Nhiệm vụ 4: Thực hiện báo cáo công việc định kỳ, lưu trữ dữ liệu cần thiết.

- Trực tiếp báo cáo kết qủa công việc định kỳ hằng tuần, hằng tháng với cấp trên và văn phòng chính.

- Lưu trữ các thông tin , dữ liệu của bộ phận theo yêu cầu của cấp trên

- Phân tích dữ liệu , đưa ra các đề xuất cải thiện.

Nhiệm vụ 5: Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với Thu ngân.

- Xử lý hoặc hỗ trợ xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến Thu ngân.

- Kiểm tra, giám sát Thu ngân đảm bảo thực hiện đủ các bước phục vụ khách hàng.

- Tư vấn, đưa ra các kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ , trải nghiệm của khách hàng tại quầy Thu ngân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 1 – 2 năm ở vị trí tương đương

- Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó

- Học vấn: Cao đẳng trở lên ngành kinh tế, kế toán hoặc ngành nghề liên quan

- Phần mềm: Vi tính văn phòng

- Yêu cầu khác: Khả năng quản lý, giám sát, giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13++

Phụ cấp cơm 50.000/ngày

Phụ cấp ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Hàn) lên tới 2.000.000/tháng.

Được làm việc trong môi trường năng động

BHXH, BHYT, BHTN trên tổng lương, bảo hiểm tai nạn 24/24.

Các chế độ phúc lợi khác của công ty và công đoàn (hiếu hỉ, sinh nhật, 8/3, Lễ, Tết, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin