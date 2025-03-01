Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, P10, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Hỗ trợ nhập liệu hàng hóa
Hỗ trợ hóa đơn chứng từ
Được hướng dẫn tham gia vào các công việc thực tế của phòng Kế Toán
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp
- Có thể làm việc Từ Thứ hai - Thứ sáu
- Sử dụng thành thạo excel
- Có thể làm việc Từ Thứ hai - Thứ sáu
- Sử dụng thành thạo excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/ tháng
- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập, báo cáo số liệu
- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình
- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động
- Tham gia vào tất cả các hoạt động vui chơi tại Công ty
- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập, báo cáo số liệu
- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình
- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động
- Tham gia vào tất cả các hoạt động vui chơi tại Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
