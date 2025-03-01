Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, P10, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu hàng hóa

Hỗ trợ hóa đơn chứng từ

Được hướng dẫn tham gia vào các công việc thực tế của phòng Kế Toán

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm 4 hoặc đã tốt nghiệp

- Có thể làm việc Từ Thứ hai - Thứ sáu

- Sử dụng thành thạo excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/ tháng

- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập, báo cáo số liệu

- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình

- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động

- Tham gia vào tất cả các hoạt động vui chơi tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.