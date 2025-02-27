Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa nhà 678, 67 Hoàng Văn Thái, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Giải quyết những vấn đề thu chi quỹ TM, làm ĐNTT, liên hệ shop để xử lý công nợ phát sinh.

Xử lý và clear công nợ 131 các shop phụ trách.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Theo dõi, kiểm tra quỹ cửa hàng.

Hỗ trợ, tương tác với cửa hàng.

Hạch toán các khoản tiền USD, ngân hàng.

Đối soát công nợ phải thu, phải trả.

Nhận, kiểm tra, hạch toán hồ sơ đề nghị thanh toán từ các phòng ban được phân.

Yêu cầu khác của cấp trên nếu có.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc kế toán từ 6 tháng trở lên.

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Có tiếp nhận sinh viên năm cuối đang trong thời gian chờ bằng.

Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel,...

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 2.500.000 VNĐ/tháng.Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng sự lớn mạnh của công ty.

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

