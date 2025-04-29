Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41 - 43 Trần Cao Vân, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Kiểm tra chứng từ, ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán phát sinh vào phần mềm kế toán.

Kiểm tra bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào.

Tải và xử lý dữ liệu bán hàng

Xuất hóa đơn bán hàng (Ký điện tử)

Scan, lưu trữ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ theo quy định.

Các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Đang là sinh viên năm 3/4

Chuyên ngành: Kế toán/ Tài chính

Kỹ năng: Tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm cao

Biết sử dụng vi tính, giỏi excel là 1 lợi thế

Trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn và chính xác

Teamwork, tuân thủ các quy trình và quy định công ty.

Thời gian thực tập 3-6 tháng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng: Có trợ cấp, được tham gia các event tại công ty, được tặng qua trong những dịp lễ, tết.



Thời gian làm việc: từ 9:00 đến 18:00 Từ thứ 2 đến thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ

