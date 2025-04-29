Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 41
- 43 Trần Cao Vân, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Kiểm tra chứng từ, ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán phát sinh vào phần mềm kế toán.
Kiểm tra bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào.
Tải và xử lý dữ liệu bán hàng
Xuất hóa đơn bán hàng (Ký điện tử)
Scan, lưu trữ hóa đơn, hợp đồng, chứng từ theo quy định.
Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang là sinh viên năm 3/4
Chuyên ngành: Kế toán/ Tài chính
Kỹ năng: Tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm cao
Biết sử dụng vi tính, giỏi excel là 1 lợi thế
Trách nhiệm trong công việc, khả năng làm việc độc lập, nhanh nhẹn và chính xác
Teamwork, tuân thủ các quy trình và quy định công ty.
Thời gian thực tập 3-6 tháng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi được hưởng: Có trợ cấp, được tham gia các event tại công ty, được tặng qua trong những dịp lễ, tết.
Quyền lợi được hưởng:
Thời gian làm việc: từ 9:00 đến 18:00 Từ thứ 2 đến thứ 6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SKINETIQ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
