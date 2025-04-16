Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 17, tòa nhà Lim 2 Tower, 62A Cách Mạng Tháng 8, P6, Q3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ sắp xếp chứng từ kế toán.

Trình ký hồ sơ và xin đóng dấu chứng từ kế toán.

Hỗ trợ lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn của kế toán.

Các công việc khác theo sự phân công của kế toán.

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trườngchuyên ngành liên quan Kế toán / Kiểm Toán / Tài Chính / Ngân Hàng.

Có thể làm việc toàn thời gian trong6 tháng.

Kỹ năngphần mềm tin học văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận chi tiết trong công việc.

Tiếng Anh cơ bản.

Ngành nghề: Mới tốt nghiệp / Thực tập, Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh

Hình thức: Thực tập

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới ra trườngchuyên ngành liên quan Kế toán / Kiểm Toán / Tài Chính / Ngân Hàng.

Có thể làm việc toàn thời gian trong6 tháng.

Kỹ năngphần mềm tin học văn phòng (Word, Excel).

Cẩn thận chi tiết trong công việc.

Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin