Tuyển Thực tập sinh kế toán TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại TNHH MID Việt Nam
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 45 đường số 5, KDC Thăng Long Home, Phường Tam Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo quy trình của công ty.
Lập và xử lý các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Quản lý kho hàng hóa
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán.
Sử dụng tin học văn phòng cơ bản
Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí phù hợp với năng lực.
Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được hỗ trợ dấu mộc doanh nghiệp. Nếu có năng lực tốt sẽ có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
