Tuyển Thực tập sinh kế toán TNHH MID Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 45 đường số 5, KDC Thăng Long Home, Phường Tam Phú, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán nội bộ theo quy trình của công ty.

Lập và xử lý các chứng từ kế toán, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Quản lý kho hàng hóa

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán.

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản

Tại TNHH MID Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí phù hợp với năng lực.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được hỗ trợ dấu mộc doanh nghiệp. Nếu có năng lực tốt sẽ có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH MID Việt Nam

