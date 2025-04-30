Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 66 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán thuế hoặc các công việc kế toán khác theo phân công của cấp trên.
Lập báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ công tác thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế.
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ kế toán.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế.
Thành thạo phần mềm Excel.
Khả năng phân tích số liệu tốt.
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
