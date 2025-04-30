Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán thuế hoặc các công việc kế toán khác theo phân công của cấp trên.

Lập báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Hỗ trợ công tác thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế.

Cập nhật, lưu trữ hồ sơ kế toán.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế.

Thành thạo phần mềm Excel.

Khả năng phân tích số liệu tốt.

Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin