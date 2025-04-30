Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ

Thực tập sinh kế toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán thuế hoặc các công việc kế toán khác theo phân công của cấp trên.
Lập báo cáo kế toán định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Hỗ trợ công tác thuế, đảm bảo tuân thủ đúng luật thuế.
Cập nhật, lưu trữ hồ sơ kế toán.
Tham gia các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế.
Thành thạo phần mềm Excel.
Khả năng phân tích số liệu tốt.
Khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, team building.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ

CÔNG TY CỔ PHẦN NIDO BIZ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 66 An Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-thuc-tap-sinh-ke-toan-thu-nhap-2-5-trieu-khac-tai-ho-chi-minh-job353755
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 76 ngày để ứng tuyển 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần ô tô con đường mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
Công ty Cổ phần ô tô con đường mới
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Sao Nam
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Tư Vấn TFD Group
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Bolt Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Bolt Holdings
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SMART WOOD VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KẾ TOÁN THANH TRÍ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TÀI CHÍNH THỊNH VƯỢNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN IVIVU.COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IVIVU.COM
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH J.G làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH J.G
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty CP Chứng khoán SSI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Chứng khoán SSI Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH COVIKO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY TNHH COVIKO
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật Toàn Thắng
Tới 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN ALLELUIA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Viễn Thông Điện Lực Và Công Nghệ Thông Tin - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Viễn Thông Điện Lực Và Công Nghệ Thông Tin - Chi Nhánh Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH ADAL HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH ADAL HOME
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUE HOUSES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRUE HOUSES
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM DV XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC CHÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
Trên 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
0.5 - 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN DELTA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ HOÀNG TELECOM
1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNRISE INS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Pharmacity
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÀ PHAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AIDEDO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Vận Chuyển Vùng Vịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Vận Chuyển Vùng Vịnh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TH3 GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TH3 GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ KBC Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Ampersand Management làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty TNHH Ampersand Management
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIPROPERTY - CHI NHÁNH QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIPROPERTY - CHI NHÁNH QUẬN 7 TP. HỒ CHÍ MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH ELE FUTURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH ELE FUTURE
2.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài - NETCO Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm