Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ EB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Dịch Vụ EB
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 163 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Prepare payment request for audit/ tax consulting fee, e-signature registration fee, etc.
Support preparation and submission of statutory reports to competent authorities.
Support in submitting for approval and sending official documents/ correspondence
Ad-hoc accounting and tax assignments.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Students majoring in Finance, Business, Accountancy or equivalent
Good in command of English
Punctual, reliable and good communication skills.
Advanced skill in MS Excel
Strong attention to details with good analytical skills
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ EB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ EB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
