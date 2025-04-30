Tuyển Thực tập sinh kế toán Le & Tran Trial Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Le & Tran Trial Lawyers
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Le & Tran Building, 284/9 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán
Thu thập & lưu trữ chứng từ, hóa đơn kế toán
Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu, chứng từ trong quá khứ - hiện tại
Nhập liệu dữ liệu kế toán vào hệ thống theo hướng dẫn của cấp trên
Hỗ trợ nhân viên kế toán các công việc liên quan đến cơ quan nhà nước, cơ quan thuế
Hỗ trợ nhân viên kế toán các công việc giấy tờ, sổ sách khác
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên các chuyên ngành kế toán - tài chính, có khả năng thực tập fulltime
Tại Le & Tran Trial Lawyers Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp thực tập: 1.300.000 - 2.500.000 VNĐ/ tháng Fulltime
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Le & Tran Trial Lawyers
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
