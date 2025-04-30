Tuyển Thực tập sinh kế toán Le & Tran Trial Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Le & Tran Building, 284/9 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán

Thu thập & lưu trữ chứng từ, hóa đơn kế toán

Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu, chứng từ trong quá khứ - hiện tại

Nhập liệu dữ liệu kế toán vào hệ thống theo hướng dẫn của cấp trên

Hỗ trợ nhân viên kế toán các công việc liên quan đến cơ quan nhà nước, cơ quan thuế

Hỗ trợ nhân viên kế toán các công việc giấy tờ, sổ sách khác

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các chuyên ngành kế toán - tài chính, có khả năng thực tập fulltime

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập

Có khả năng đọc hiểu - viết email tiếng Anh tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc chi tiết tốt

Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Kiến thức chuyên ngành vững, ham học hỏi

Tại Le & Tran Trial Lawyers Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 1.300.000 - 2.500.000 VNĐ/ tháng Fulltime

Được hỗ trợ thiết bị phục vụ công việc

Được đào tạo chuyên nghiệp về công việc & kỹ năng làm việc

Xem xét cơ hội cho vị trí chính thức sau thời gian thực tập

Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy - Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Le & Tran Trial Lawyers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin