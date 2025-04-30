Tuyển Thực tập sinh kế toán Le & Tran Trial Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán Le & Tran Trial Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Le & Tran Trial Lawyers
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Le & Tran Trial Lawyers

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Le & Tran Trial Lawyers

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Le & Tran Building, 284/9 Nguyen Trong Tuyen Street, Ward 10, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán
Thu thập & lưu trữ chứng từ, hóa đơn kế toán
Kiểm tra, chuẩn hóa dữ liệu, chứng từ trong quá khứ - hiện tại
Nhập liệu dữ liệu kế toán vào hệ thống theo hướng dẫn của cấp trên
Hỗ trợ nhân viên kế toán các công việc liên quan đến cơ quan nhà nước, cơ quan thuế
Hỗ trợ nhân viên kế toán các công việc giấy tờ, sổ sách khác

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các chuyên ngành kế toán - tài chính, có khả năng thực tập fulltime
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm thực tập
Có khả năng đọc hiểu - viết email tiếng Anh tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc chi tiết tốt
Siêng năng, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Kiến thức chuyên ngành vững, ham học hỏi

Tại Le & Tran Trial Lawyers Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 1.300.000 - 2.500.000 VNĐ/ tháng Fulltime
Được hỗ trợ thiết bị phục vụ công việc
Được đào tạo chuyên nghiệp về công việc & kỹ năng làm việc
Xem xét cơ hội cho vị trí chính thức sau thời gian thực tập
Làm việc từ Thứ Hai - Thứ Sáu, nghỉ Thứ Bảy - Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Le & Tran Trial Lawyers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Le & Tran Trial Lawyers

Le & Tran Trial Lawyers

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 284/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

