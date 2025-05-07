Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 4M F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

CÔNG TY TNHH 4M F&B
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà M

- building, số 9 đường số 8, Khu A, Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu hợp đồng bán hàng, hóa đơn và chứng từ liên quan.
Nhập liệu doanh thu vào hệ thống kế toán theo hướng dẫn.
Đối chiếu số liệu với bộ phận kinh doanh hoặc khách hàng.
Cập nhật thông tin thanh toán, nhắc nhở thu hồi công nợ (nếu có).
Đảm bảo hóa đơn được lập đúng thời gian, đúng số tiền và đúng thông tin khách hàng.
Sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, phiếu thu, hợp đồng… đúng quy trình.
Tham gia tổng hợp số liệu doanh thu theo tuần/tháng/quý.
Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán…
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng.
Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có thể làm tối thiểu 3 buổi/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 4M F&B

CÔNG TY TNHH 4M F&B

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà M-Building, số 9 đường số 8, Khu A, Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

