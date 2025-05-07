Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH 4M F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà M - building, số 9 đường số 8, Khu A, Đô Thị Mới Nam Thành Phố, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu hợp đồng bán hàng, hóa đơn và chứng từ liên quan.

Nhập liệu doanh thu vào hệ thống kế toán theo hướng dẫn.

Đối chiếu số liệu với bộ phận kinh doanh hoặc khách hàng.

Cập nhật thông tin thanh toán, nhắc nhở thu hồi công nợ (nếu có).

Đảm bảo hóa đơn được lập đúng thời gian, đúng số tiền và đúng thông tin khách hàng.

Sắp xếp và lưu trữ các hóa đơn, phiếu thu, hợp đồng… đúng quy trình.

Tham gia tổng hợp số liệu doanh thu theo tuần/tháng/quý.

Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán…

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng.

Có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có thể làm tối thiểu 3 buổi/tuần.

Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4M F&B

