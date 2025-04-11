Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
- Hồ Chí Minh: Saigon Office Riverside Center, số 2A
- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận, kiểm tra Debit Note và xuất hóa đơn GTGT, gởi bản scan hóa đơn cho PIC phụ trách và lưu bản mềm Debit Note
Tập hợp file theo dõi toàn bộ Debit Note phát sinh trong tháng
Kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn chứng từ theo matrix của công ty
Báo cáo cho cấp quản lý các trường hợp chứng từ không theo quy định
Theo dõi và yêu cầu các bộ phận chuyển chứng từ về FAD đúng hạn
Lập bảng kê theo dõi thông tin hóa đơn nhận, gửi cho khách hang
Gởi báo cáo theo dõi hóa đơn đúng hạn
Thực hiện các công việc khác được cấp quản lý thỏa thuận và giao phó tùy theo tình hình thực tế
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn thực tập toàn thời gian tại công ty từ thứ hai đến thứ sáu
Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Word, Excel, và Power Point
Có tính cách cẩn thận, chi tiết
Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí gởi xe
Có cơ hội được làm việc và được hướng dẫn trong môi trường tập đoàn lớn và phát triển thành nhân viên chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI