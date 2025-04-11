Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Saigon Office Riverside Center, số 2A

- 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận, kiểm tra Debit Note và xuất hóa đơn GTGT, gởi bản scan hóa đơn cho PIC phụ trách và lưu bản mềm Debit Note
Tập hợp file theo dõi toàn bộ Debit Note phát sinh trong tháng
Kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn chứng từ theo matrix của công ty
Báo cáo cho cấp quản lý các trường hợp chứng từ không theo quy định
Theo dõi và yêu cầu các bộ phận chuyển chứng từ về FAD đúng hạn
Lập bảng kê theo dõi thông tin hóa đơn nhận, gửi cho khách hang
Gởi báo cáo theo dõi hóa đơn đúng hạn
Thực hiện các công việc khác được cấp quản lý thỏa thuận và giao phó tùy theo tình hình thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc kiểm toán
Ưu tiên các bạn thực tập toàn thời gian tại công ty từ thứ hai đến thứ sáu
Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Word, Excel, và Power Point
Có tính cách cẩn thận, chi tiết

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp mỗi tháng
Hỗ trợ chi phí gởi xe
Có cơ hội được làm việc và được hướng dẫn trong môi trường tập đoàn lớn và phát triển thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: P.805, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

