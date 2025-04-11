Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Saigon Office Riverside Center, số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận, kiểm tra Debit Note và xuất hóa đơn GTGT, gởi bản scan hóa đơn cho PIC phụ trách và lưu bản mềm Debit Note

Tập hợp file theo dõi toàn bộ Debit Note phát sinh trong tháng

Kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn chứng từ theo matrix của công ty

Báo cáo cho cấp quản lý các trường hợp chứng từ không theo quy định

Theo dõi và yêu cầu các bộ phận chuyển chứng từ về FAD đúng hạn

Lập bảng kê theo dõi thông tin hóa đơn nhận, gửi cho khách hang

Gởi báo cáo theo dõi hóa đơn đúng hạn

Thực hiện các công việc khác được cấp quản lý thỏa thuận và giao phó tùy theo tình hình thực tế

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Sinh viên năm cuối chuyên ngành Tài chính, kế toán hoặc kiểm toán

Ưu tiên các bạn thực tập toàn thời gian tại công ty từ thứ hai đến thứ sáu

Sử dụng tốt các phần mềm Microsoft Word, Excel, và Power Point

Có tính cách cẩn thận, chi tiết

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp mỗi tháng

Hỗ trợ chi phí gởi xe

Có cơ hội được làm việc và được hướng dẫn trong môi trường tập đoàn lớn và phát triển thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin