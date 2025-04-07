Tuyển Thực tập sinh kế toán Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu chứng từ kế toán: hóa đơn mua vào, bán ra, phiếu thu – chi, bảng lương,...

Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo đúng quy định.

Hỗ trợ đối chiếu công nợ với khách hàng/nhà cung cấp.

Tham gia hỗ trợ lập báo cáo thu – chi nội bộ định kỳ.

Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và quy trình lưu trữ chứng từ.

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 2.500.000-3.000.000 VND/tháng + Phụ cấp

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

