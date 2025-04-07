Tuyển Thực tập sinh kế toán Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kế toán Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7, Tp.HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Hỗ trợ nhập liệu chứng từ kế toán: hóa đơn mua vào, bán ra, phiếu thu – chi, bảng lương,...
Sắp xếp, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo đúng quy định.
Hỗ trợ đối chiếu công nợ với khách hàng/nhà cung cấp.
Tham gia hỗ trợ lập báo cáo thu – chi nội bộ định kỳ.
Hỗ trợ các công việc hành chính – kế toán khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3 trở lên các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán và quy trình lưu trữ chứng từ.
Cẩn thận, trung thực, có tinh thần học hỏi và trách nhiệm với công việc.
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.
Ưu tiên ứng viên có thể thực tập tối thiểu 3 tháng.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 2.500.000-3.000.000 VND/tháng + Phụ cấp
Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 672-A55 Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

