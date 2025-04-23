Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
- Hồ Chí Minh: 84
- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ nhân viên kế toán trong các công việc hàng ngày liên quan đến kế toán và tài chính của công ty bất động sản
Tham gia vào quá trình ghi chép và lưu trữ chứng từ kế toán
Hỗ trợ trong việc lập và kiểm tra các báo cáo tài chính
Tham gia vào quá trình đối chiếu số liệu với khách hàng và nhà cung cấp
Hỗ trợ trong việc tính toán và theo dõi các khoản thu chi liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản
Tham gia vào quá trình chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế
Hỗ trợ trong việc quản lý và theo dõi tài sản cố định của công ty
Học hỏi và áp dụng các quy định mới về kế toán và thuế trong lĩnh vực bất động sản
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các nguyên tắc kế toán
Thành thạo Microsoft Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng học hỏi nhanh và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới
Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực bất động sản là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp
Được tham gia vào các dự án thực tế của công ty bất động sản
Có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được hưởng trợ cấp thực tập theo quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding của công ty
Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
