Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên kế toán trong các công việc hàng ngày liên quan đến kế toán và tài chính của công ty bất động sản

Tham gia vào quá trình ghi chép và lưu trữ chứng từ kế toán

Hỗ trợ trong việc lập và kiểm tra các báo cáo tài chính

Tham gia vào quá trình đối chiếu số liệu với khách hàng và nhà cung cấp

Hỗ trợ trong việc tính toán và theo dõi các khoản thu chi liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản

Tham gia vào quá trình chuẩn bị và nộp các báo cáo thuế

Hỗ trợ trong việc quản lý và theo dõi tài sản cố định của công ty

Học hỏi và áp dụng các quy định mới về kế toán và thuế trong lĩnh vực bất động sản

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây

Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các nguyên tắc kế toán

Thành thạo Microsoft Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng học hỏi nhanh và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới

Có hiểu biết cơ bản về lĩnh vực bất động sản là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn trực tiếp bởi các chuyên gia kế toán giàu kinh nghiệm

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp

Được tham gia vào các dự án thực tế của công ty bất động sản

Có cơ hội được nhận vào làm việc chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Được hưởng trợ cấp thực tập theo quy định của công ty

Được tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding của công ty

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

