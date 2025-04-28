Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Nội Hưng Gia 1 - Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực tập sinh kế toán nhận yêu cầu từ nhân viên kế toán, trưởng phòng tài chính kế toán để chuẩn bị và kiểm toán tài khoản.

Hỗ trợ người quản lý kiểm toán để thu thập dữ liệu thô cho các tài khoản kế toán.

Là người hỗ trợ phân tích các khoản thu và các khoản thanh toán, chi tiết về các chủ nợ và khách nợ, đối chiếu ngân hàng và các tài khoản kiểm soát,...

Xử lý hồ sơ kế toán giúp phòng kế toán

Hỗ trợ xử lý các truy vấn thông qua điện thoại.

Hỗ trợ xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính khác theo hướng dẫn tài chính và kế toán của công ty và pháp luật.

Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ biên chế,... theo sự phân công của người hướng dẫn; phòng ban.

Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin chính xác và có sẵn ngay lập tức khi cần.

Hỗ trợ kế toán viên cao cấp trong việc chuẩn bị báo cáo hàng tháng/hàng năm

Hỗ trợ các dự án, công việc nghiệp vụ kế toán khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 03, năm 04 các trường cao đẳng, đại học ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc liên quan.

Thành thạo Microsoft Office và đã tiếp cận thao tác với các phần mềm kế toán tại trường học

Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc.

Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết

Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.

Nắm vững kiến thức các nguyên tắc kế toán và thông lệ báo cáo.

Tìm hiểu nắm vững luật chuyên ngành để xử lý giải quyết vấn đề

Giao tiếp tốt tại văn phòng.

Có các chứng chỉ kèm theo là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

