Tuyển Thực tập sinh kế toán Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Thực tập sinh kế toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 36 Nội Hưng Gia 1

- Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực tập sinh kế toán nhận yêu cầu từ nhân viên kế toán, trưởng phòng tài chính kế toán để chuẩn bị và kiểm toán tài khoản.
Hỗ trợ người quản lý kiểm toán để thu thập dữ liệu thô cho các tài khoản kế toán.
Là người hỗ trợ phân tích các khoản thu và các khoản thanh toán, chi tiết về các chủ nợ và khách nợ, đối chiếu ngân hàng và các tài khoản kiểm soát,...
Xử lý hồ sơ kế toán giúp phòng kế toán
Hỗ trợ xử lý các truy vấn thông qua điện thoại.
Hỗ trợ xử lý bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính khác theo hướng dẫn tài chính và kế toán của công ty và pháp luật.
Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ biên chế,... theo sự phân công của người hướng dẫn; phòng ban.
Cập nhật dữ liệu tài chính trong cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin chính xác và có sẵn ngay lập tức khi cần.
Hỗ trợ kế toán viên cao cấp trong việc chuẩn bị báo cáo hàng tháng/hàng năm
Hỗ trợ các dự án, công việc nghiệp vụ kế toán khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 03, năm 04 các trường cao đẳng, đại học ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc liên quan.
Thành thạo Microsoft Office và đã tiếp cận thao tác với các phần mềm kế toán tại trường học
Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc.
Chỉnh chu, cẩn thận và chi tiết
Nhanh nhạy với số liệu và nghiên cứu, phân tích.
Nắm vững kiến thức các nguyên tắc kế toán và thông lệ báo cáo.
Tìm hiểu nắm vững luật chuyên ngành để xử lý giải quyết vấn đề
Giao tiếp tốt tại văn phòng.
Có các chứng chỉ kèm theo là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Công Ty TNHH Miền Nhiệt Đới Nha Trang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 đường Nội khu Hưng Gia, phường Tân Phong,Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

